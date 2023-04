Ecco lo "Stabat mater" Esplosione di musica stasera nella Pieve

Questa sera alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo, concerto "Stabat mater" di Giovanni Battista Pergolesi organizzato dalla parrocchia e dall’associazione Piccoli cantori di Arezzo. Ci saranno: il soprano Lali Mishvelia nata in Georgia, laureata a pieni nvoti nel 2004 come pianista e cantante al conservatorio statale Saragishvili di Tbilisi. Dal settembre del 2015 lavora nella scuola di musica "Coradini" di Arezzo dove svolge il ruolodi docente di eduicazione vocale.

Ci sarà anche il mezzo soprano Anastasia Pirogova laureata in canto lirico al conservfatorio statale di Glinka di Nizhnij Novgorod. Giunta in Italia per perfezionare la formazione lirica. Ha debuttato al San Carlo di Napoli nel ruolo di Flora nella Traviata di Verdi. Ad accompagnare l’esibizione ci sarà ,Rossano Tacconi laureato con massimo dei voti al conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze sotto la guida del maestro Lucia Passaglia. Compositore ed esecutore di musiche per cortometraggi, film, musicals, spettacoli teatrali e spot pubblicitari. La serata si apre con il saluto del parroco monsignor Alvaro Bardelli e sarà preceduta da una testimonianza sulla Sacra Sindone del Maestro Angelo Mafucci che eseguirà anche il canto del Preconio Pasquale l’Exsultet di Resurrezione