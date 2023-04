"Ecco la squadra": è il delirio Cori fiume e scalata ai semafori

Non chiamatelo più "Quarto Stato": chiamatelo "Quarto Stadio". La versione pallonara e pop del celebre quadro di Pellizza da Volpedo si compone d’incanto nel cuore di via Crispi. Dietro il furgone della "Fossa", che viaggia comodamente sul mezzo a motore, il tifo organizzato fa muro dietro lo striscione. I volti seri come quelli del quadro, le tinte rivoluzionate. "Ehi, Giuseppe": ogni tanto dai marciapiedi c’è chi punta un tifoso su tutti ma pochi si crollano, impegnati come sono ad un rito dal sapore antico. Antico quasi vent’anni, perché era dal 2004 che il centro non si bloccava per una promozione.

Intorno le generazioni si accalcano. C’è chi visibilmente di caroselli nel suo pedigree ne ha parecchi, con i capelli bianchi coperti a fatica sotto la berretta amaranto. E c’è chi si gode la festa dei debuttanti. Il boccone amaro della B perduta e poi del professionismo bruciato, riprende sapore: non sarà ancora il massimo ma vivaddio rieccoci nel calcio che conta. Uomini e cani: alcuni girano con il cappottino amaranto e se non c’è la maglia c’è il fiocco. Tutti sono un po’ urtati dai botti, si sa che per chi guarda il mondo dalle quattro zampe non sono il massimo.

Un signore scala un semaforo: forse vuole verificare il colore: no, l’amaranto non c’è proprio e si rassegna. "Quando c’è allo stadio la partita": l’inno riparte per la centesima volta ma ogni volta sembra la prima. Gli osti e i ristoratori di via Crispi sono invasi di gente ma nessuno si ferma a mangiare, al massimo solo qualche brindisi all’Arezzo.

Giuseppe continua a sostenere lo striscione. Dal pullman i giocatori fotografano il tifo, dalla strada i tifosi fotografano i giocatori. Un circuito perfetto, in un mondo che per circa due ore è tutto amaranto. Intorno al centro le auto sfrecciano con i loro vessilli: chi guida ha la testa fuori del finestrino, chi sbandiera spunta dal tettino. Ma nessuno si fa male. E come Giuseppe fa in tempo per l’ora di cena.