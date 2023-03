Ecco i camion elettrici Abb studia le ricariche

Ricarica non solo delle auto, ma anche dei camion elettrici. Abb E-Mobility, la multinazionale che lo scorso anno ha inaugurato un modernissimo stabilimento in zona Sant’Andrea a San Giovanni, porterà avanti un progetto molto importante dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di attivare, entro la fine del 2025, nuovi sistemi per rendere le flotte di autocarri prive di emissioni, efficienti dal punto di vista dei costi e facili da gestire. Così Abb ha co-sviluppato una soluzione ottimale per la ricarica dei camion elettrici, coordinando l’area che si occupa della gestione delle cariche. Il piano portato avanti dall’Europa prende il nome di "NetEtruck" e intende migliorare l’integrazione nelle operazioni dei veicoli ai costi più bassi. Come? Agendo sul trasporto regionale di merci medie, con un aumento dell’efficienza energetica che dovrà essere di almeno il 10% rispetto agli attuali veicoli elettrici di riferimento a fascia alta. Abb E-mobility ha quindi sviluppato soluzioni software dedicate per supportare le aziende con flotte più grandi, accompagnando la complessa transizione ai veicoli elettrici. "Siamo orgogliosi di essere responsabili nel consorzio di questo progetto innovativo per le aree della gestione e controllo della ricarica, due settori cruciali per la gestione sostenibile e a basso costo delle flotte elettriche", ha detto Frank Muehlon(nella foto), Ceo di Abb E-mobility. "Il settore dei trasporti è sotto pressione per la riduzione delle emissioni e il tempo sta per scadere – ha aggiunto Adina Valean, Commissario UE per i trasporti – Il Green Deal europeo fissa l’obiettivo di ridurre le emissioni dei trasporti del 90% entro il 2050. La nostra strategia per la mobilità sostenibile e intelligente chiarisce che per raggiungere questo obiettivo sarà necessaria una maggiore efficienza operativa." NextEtruck è un progetto che punta a svolgere un ruolo pionieristico nella decarbonizzazione delle flotte di veicoli e a dimostrare i concetti di mobilità elettrica di prossima generazione.

Contribuisce inoltre allo sviluppo di veicoli ed ecosistemi a emissioni zero che siano olistici, innovativi, accessibili, competitivi e sinergici". Abb è partner dei più grandi costruttori di veicoli elettrici del mondo e dei gestori di reti di ricarica a livello nazionale, offrendo il più ampio portafoglio di soluzioni: dai sistemi di ricarica intelligenti per la casa a quelle ad alta potenza per le stazioni autostradali del futuro,. Con circa 1.500 dipendenti in tutto il mondo, ha venduto più di un milione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in più di 85 mercati, inclusi oltre 50.000 sistemi di ricarica rapidi in corrente continua.