Arezzo, 29 gennaio 2019 - «Lo stato del viadotto Puleto è chiaro alla luce delle foto e del filmato che abbiamo realizzato. Abbiamo utilizzato persino un drone. Le immagini sono così evidenti che le capisce anche un bambino, non c’è bisogno di un ingegnere. Mi sembra che sia persino imbarazzante discuterne». Chi parla è l’ingegner Antonio Turco, milanese, uno dei due consulenti della procura sulla E45, raggiunto al telefono da La Nazione.

Le sue parole sono nette, trancianti, tanto da far pensare che difficilmente possano essere il via libera a una riapertura parziale della superstrada sotto sequestro da 12 giorni. Anche perchè ambienti vicini ai tecnici dai quali il procuratore Roberto Rossi aspetta un parere decisivo (l’altro è l’ingegnere aretino Fabio Canè) fanno notare almeno altri due aspetti.

Innanzitutto le condizioni del baggiolo, cioè del cuscinetto di calcestruzzo che fa da ammortizzatore fra il piano stradale e il pilone, anch’esso malridotto e col ferro dell’armatura a vista: è quasi completalente consunto. In condizioni molto peggiori, si sottolinea, di quello del viadotto Rho della Tangenziale Ovest di Milano, che pure è stato immediatamente chiuso per lavori di somma urgenza, caso venuto alla luce proprio negli ultimi giorni.

Sembrerebbe il preludio insomma a un no al piano B dell’Anas, che prevede la riapertura condizionata, su due sole corsie, quelle centrali, limitato al traffico leggero, a velocità ridotta e sensori, sul quale si fa di conto per superare almeno in parte l’emergenza della superstrada spaccata in due, con grave danno per l’economia della zona e non solo.

In Procura, però, ancora non si dispera di arrivare a una soluzione che garantisca al tempo stesso la sicurezza e un ritorno del traffico sul viadotto, sia pure con precise prescrizioni. Ai consulenti, si dice, abbiamo chiesto di pronunciarsi proprio su questo: non è in discussione che la superstrada in quel tratto sia drammaticamente deteriorata, lo ammette persino l’Anas che dà la disponibilità ad avviare al più presto i lavori.

La vera questione, quella posta ai consulenti, è se a determinate condizioni, sia pure severe, ci siano i margini per una riapertura limitata, sicuramente senza mezzi pesanti. I periti per adesso non hanno ancora risposto. Il caso E45 resta in piedi come al primo giorno.