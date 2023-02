È uscita ma per raccontare tutto alla polizia "Sta male: prima seguirà la scuola in Dad"

"È uscita di casa per la prima volta: ma è stato difficilissimo". La mamma della bambina aggredita una settimana fa alla Cadorna continua ad affacciarsi sul dolore sordo della figlia. Chiusa in casa da domenica, da quando è stata dimessa dall’ospedale dopo quasi 24 ore di cure. "Siamo andati in questura: doveva raccontare alla squadra mobile quei momenti di paura". La prima uscita alla luce del sole. "Ma era sconvolta: non voleva neanche scendere dalla macchina, è stata dura convincerla".

Convincerla e insieme ritornare a quei momenti che lei vorrebbe solo cancellare: e che le ritornano addosso ogni volta che chiude gli occhi. O quando si trova alla porta di casa.

Il racconto ormai è sempre lo stesso anche se giustamente chi indaga si affida a tutti i dettagli. L’inchiesta procede anche se sotto stretto riserbo: i ragazzi identificati sono meno di una decina. E un fascicolo è stato aperto nella procura minorile di Firenze.

Sul piano delle indagini quello che conta è individuare chi abbia avuto un ruolo attivo in quei minuti alla Cadorna: chi ha contribuito a picchiarla e magari chi abbia incitato a farlo. Ed è altrettanto fondamentale individuare l’età: perché sotto i 14 anni fai una pessima figura ma non sei imputabile, sopra sì. E fatalmente la pista dell’inchiesta deve concentrarsi anche su questi aspetti.

Il resto è la storia di una ragazzina che tenta di rimettersi in piedi, aiutata dalla sua famiglia. Anche la scuola è pronta. "Certo, si sono fatti vivi e tanti vorrebbero parlarle o venire a trovare. Ma in questo momento quello che conta è il percorso che deve fare con gli psicologi per rafforzarsi".

Ma anche la scuola ha la sua importanza. "In una prima fase seguirà le lezioni con la didattica a distanza, poi prima possibile tornerà dai suoi compagni". Che ieri erano numerosi per lei nella piazza della Cadorna. Più complesso convivere con il pensiero di chi le ha teso l’agguato.

"Non ho ricevuto un bigliettino, una telefonata, un messaggio: niente". La mamma sospira e riparte. "Ma se un genitore sapeva che il figlio quella sera era fuori, possibile non faccia domande, non cerchi di capire? Fosse successo al contrario mi sarei precipitata a chiedere scusa alla famiglia". E non vuole pensare a chi era lì e non ha fatto niente per aiutarla.

"Ma non tutti sono uguali: un paio di ragazzi, che non c’entravano nulla con quelli dell’agguato e delle botte, l’hanno sorretta, accompagnata su una panchina, aiutata".

Non sa chi siano ma insieme compongono il risvolto umano di quel pomeriggio da dimenticare. La conferma, ove mai ce ne fosse bisogno, che uno non è uguale a uno, neanche da piccoli. Tra le ipotesi che filtrano è che tra i trenta o più ragazzi ce ne fossero alcuni assolutamente estranei all’agguato. Ma che non abbiano fatto nulla per difenderla, solo per la paura di finire a loro volta nel mirino. Come sempre nei gruppi o nei "branchi". La prima prova del fuoco: non sai mai quando la vita ti metta alla prova. E a volte può capitare perfino a 11 anni.

Alberto Pierini