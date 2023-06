"È una priorità assoluta" Sale l’appello del Vescovo

"Come prima cosa voglio ringraziare tutti per la tempestività che hanno dimostrato nella gestione di un’emergenza sicuramente delicata". Andrea Migliavacca non ha scoperto la Pieve quando è diventato Vescovo, è uno di quei luoghi di culto che la Toscana condivide. Ma di certo è stato uno dei primi nei quali si è spinto il suo ingresso ufficiale. In testa ai giovani su per il Corso, con il parroco don Alvaro Bardelli che lo aspettava all’interno per un caffè o a scelta per un tè, nello stile dell’accoglienza familiare.

"Subito dopo il crollo ho avvertito una mobilitazione immediata: ringrazio il Comune e la Soprintendenza e tutti i soggetti che hanno collaborato per intervenire". A cominciare dai suoi tecnici, dai suoi funzionari, che la Curia ha messo in campo.

Ma il futuro? "Abbiamo chiesto alla Soprintendenza che si attivi al massimo in difesa di un patrimonio artistico per noi enorme". Sa naturalmente che un progetto sulla Pieve è in ponte: lo aveva annunciato proprio accanto al Soprintendente il suo predecessore Riccardo Fontana, poche settimane prima dell’annuncio del nuovo Vescovo.

"Ma ora c’è bisogno di un progetto che vada oltre quello riservato e concentrato sul campanile. Che è comunque fondamentale, investendo la messa in sicurezza antisismica di una parte essenziale della Pieve. Ma ora c’è anche una nuova emergenza".

La prospettiva è che ci vogliano fior di risorse. Proprio don Alvaro poche ore dopo il crollo aveva ipotizzato cifre ben oltre il milione di euro, che poi è la somma che dal 2016 è stata stanziata sul campanile. E il Vescovo in questo campo con franchezza mette le mani avanti. "Non può essere certo la diocesi ad avere un tale volume di risorse per farsi carico del restauro: si tratta di un bene pubblico e dovrà essere lo Stato a farsene carico". Ma non si tira indietro. "Saremo pronti a fare la nostra parte e a collaborare nei limiti delle nostre possibilità".

Si rende conto che siamo davanti ad un’opera che ha le sue fragilità. E le mette in bilancia. "I sopralluoghi hanno confermato che le condizioni della facciata sono preoccupanti. Sottolineo solo che non solo per la chiesa aretina ma per tutta la città siamo di fronte ad una priorità assoluta".