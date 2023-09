È un Mantova da urlo. La Pro Sesto a mani vuote

Davanti alla splendida cornice di un Martelli colorato a festa di biancorosso dai tifosi locali, Mantova e Pro Sesto danno vita ad un derby lombardo piacevole ed intenso. Alla fine si impone la squadra di mister Possanzini, che nella ripresa, grazie all’unodue firmato da Maggioni e Fiori, corona il tenace inseguimento al vantaggio.

Sin dai primi minuti i padroni di casa cercano di assumere le redini della gara, ma la Pro Sesto gioca con attenzione e la rete difesa da Del Frate non corre particolari pericoli. Con il passare dei minuti il Mantova tenta di aumentare il ritmo. Un gol annullato a Maggioni al 35’ per fuorigioco rappresenta l’ultima emozione del primo tempo e preannuncia una ripresa giocata su ritmi sostenuti. I primi a rendersi pericolosi sono i giocatori di mister Parravicini, che al 2’ mandano alla conclusione Santarpia, ma i virgiliani vogliono il gol e al 7’ Maggioni porta in vantaggio i suoi sfruttando un cross di Panizzi. Gli ospiti cercano di reagire, ma il Mantova viaggia sulle ali dell’entusiasmo e al 29’ una splendida palombella di Fiori firma il raddoppio che spegne anzitempo le speranze della Pro Sesto.