È tornata la goliardia "Anni di insuc... cessi"

Torna la goliardia nella Giostra. Di prima mattina in piazza San Giusto i quartieristi biancoverdi hanno trovato cementati nel loro palco per gli spettacoli due wc, uno bianco classico e uno pitturato di verde. E poco lontano un cartello con scritto: "Dopo anni di insuc... cessi, rimarrete solo questi".

Il quartiere di Porta Sant’Andrea è infatti quello che non vince da più tempo. Esattamente dal 23 giugno del 2018 quando a conquistare la lancia d’oro furono i giostratori Enrico Vedovini e Tommaso Marmorini.

Dopo quella data più niente, mentre hanno esultato Porta Santo Spirito, Porta Crucifera e anche Porta del Foro che veniva da un lunghissimo digiuno. Ancora non è stato rivendicata la paternità dello scherzo. A Porta Sant’Andrea dicono che tali affermazioni potrebbero permettersele solo a Santo Spirito, ormai veri padroni della lizza. Ma i gialloblù negano e per molti c’è lo zampino di Porta del Foro. Il quartiere che con Sant’Andrea si è scambiato, anche se ormai vent’anni fa, scherzi passati alla storia della Giostra. I quartieristi della Chimera riempirono di coriandoli giallocremisi piazza San Giusto e i biancoverdi risposero con "l’impiumata", spargendo vere piume d’oca lungo via San Lorentino.

Ancora comunque non è finita e alla Giostra mancano diverse serate, compresa quella delle cene propiziatorie, dove solitamente i quartieristi danno libero sfogo alla loro fantasia.

So.Fa.