E stasera tocca ad Arezzo. Domani una giornata clou. La mappa delle votazioni

Il conteggio dei voti al momento vede Barbara Croci in vantaggio su Michele Ausilio. Il vicesindaco di Pratovecchio era partito forte con l’esordio vincente a Civitella, ma ecco che poi è andata in scena la rimonta dell’ex assessore di Anghiari. Giusto per ricordare l’esito degli ultimi circoli andati al voto Croci a Pieve Santo Stefano ha superato Ausilio, idem a Caprese Michelangelo, alle Chianacce e a Poppi. Anche a Terranuova ha vinto Croci, nel Comune in cui il sindaco Chienni ha sempre manifestato di apprezzare Bonaccini. Al momento attuale i delegati eletti sono 39 per Barbara Croci e 24 per Michele Ausilio. Ma all’elenco mancano ancora alcuni circoli, soprattutto quelli di centri che mettono in palio delegati utili per l’allungo o per la rimonta. Oggi voterà Arezzo, ad esempio, dalle 17.30 alle 22.30 all’hotel Etrusco in via Fleming.

Ieri sera mentre andava in scena il dibattito nel capoluogo è toccato a San Giovanni Valdarno, San Giustino e a Laterina. Domani sarà la volta di Montevarchi, Sansepolcro e Monte San Savino. Poi lunedì 30 ottobre Foiano e Lucignano chiuderanno i giochi. Se è vero che Foiano rappresenta una realtà che mette a disposizione una decina di delegati, è anche vero che guardando i circoli che andranno al voto nelle prossime ore la corsa alla segretaria provinciale di fatto potrebbe decidersi tra stasera e domani. Arezzo, San Giovanni e Montevarchi potrebbero permettere a Croci di allungare il divario, come la sua ala si augura, oppure far registrare un ritorno di Croci con il voto degli ultimi circoli che a quel punto assumerebbe i connotati del classico ago della bilancia.

M.M.