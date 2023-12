"È solo un sogno": 40 opere di Mauro Capitani al Palazzo del Podestà

Torna la grande arte in occasione delle Festività natalizie. "E’ solo un sogno" è il titolo della mostra di Mauro Capitani, "un’antologia di dipinti" come viene definita dall’artista che, dopo 25 anni, torna ad esporre nel territorio. La mostra aprirà i battenti oggi alle ore 17.30, in Palazzo del Podestà di Montevarchi e resterà visitabile fino al 7 gennaio. Un’esposizione di 40 opere che raccontano il percorso di un’artista considerato tra i maggiori conoscitori della pittura del secolo scorso, anche per la sua frequentazione diretta con maestri che hanno influenzato la contemporaneità e, al tempo stesso, ne hanno accresciuto il suo sapere e la sua personale interpretazione. Laureato in Storia dell’arte, per tanti anni ha svolto la professione di insegnante, a contatto con tanti giovani e studenti del territorio. Mauro Capitani è stato definito dai critici un "viaggiatore nomade" per la capacità di penetrare, con tecnica e colori, tutta la complessità del Novecento. La prima estimatrice di questo viaggio è stata sua moglie Nuccia, recentemente scomparsa e proprio in omaggio a quel sodalizio di vita e di arte, è nata la Fondazione Mauro e Nuccia Capitani Ets di cui il Comune di Montevarchi è socio fondatore, con l’obiettivo di promuovere la cultura tra le nuove generazioni, ma anche di diffondere la concezione di un’arte, aperta e fruibile a tutti, come esempio di valori, energia e sogni che si manifestano con le immagini. "E’ una mostra per me importante in quanto sono 25 anni che non espongo in Valdarno e devo dire che nella mia lunga attività artistica, ho esposto poche volte nella mia terra perché impegnato in altri luoghi e altre sedi. La mostra riassume un percorso che mi auguro faccia riflettere osservando le mie 40 opere che partono dagli anni ’80 ad oggi. L’arte non deve abbagliare ma far riflettere, al di là del colore, anche se la mia mostra è un bel sogno che ricorda il colore. I colori che mi hanno accompagnatotutta la vita sono la dedica speciale a mia moglie Nuccia".