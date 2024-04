È scontro sul progetto ex Onpi: "Sostegno concreto alle famiglie"

POPPI

Il Comune di Poppi grazie ad un finanziamento ottenuto con il Pnrr, realizzerà un progetto di innovazione sociale in una parte del complesso immobiliare ex Onpi. Il percorso prevede lo sviluppo di formule innovative di co-housing, rivolte in particolare alle persone anziane, autogestite dalle famiglie o da organizzazioni ad esse connesse. Si tratta di strutture con le caratteristiche di normale abitazione civile dove sono fruibili spazi specificatamente destinati ad attività comuni, quali sala da pranzo e sale ricreative. Accanto saranno realizzati due appartamenti per l’accoglienza di famiglie profughe fuggite dalla guerra. Tra i quattro appartamenti ci sarà uno spazio in comune che permetterà uno coabitazione tra anziani e giovani migranti e le loro famiglie. "La sfida principale dei nostri territori caratterizzati da processi di invecchiamento e spopolamento – dichiarano il sindaco Carlo Toni e l’assessora alle politiche sociali Giovanna Tizzi – è di contrastare le dinamiche di abbandono e per fare ciò occorrono interventi strutturali per le famiglie, per la casa, il lavoro e i servizi pubblici".

Sul destino dell’immobile interviene anche David Marri (nella foto) capogruppo dell’opposizione: "Noi rimaniamo contrari sia per il metodo che per il merito dell’intervento. La mozione presentata nel 2023 per un utilizzo più appropriato dell’intero complesso immobiliare è stata pretestuosamente respinta da tutti i consiglieri di maggioranza, per cui non stupisce che l’amministrazione, senza consultare i cittadini presenti il progetto a giochi fatti. Vengono costruite quattro unità abitative per un costo complessivo di circa 1,4 milioni di euro, di cui un milione per il primo stralcio. Se a questo si dovessero sommare gli oneri di urbanizzazione ed il costo del terreno in una località di tale rilevanza sicuramente il valore dell’intervento non si discosterebbe tanto dai due milioni di euro: quasi cinque mila euro a metro quadrato. Saranno inoltre garantiti a spese della collettività servizi socio assistenziali. Al di là – conclude – che con questo intervento si compromette il valore immobiliare e la valorizzazione turistica dei restanti immobili, sarebbe interessante sapere quanti cittadini casentinesi possono avvicinarsi a così tanto gratuito comfort".

Sara D’Alessandro