È scontro in consiglio sulla frana di Ricasoli

MONTEVARCHI

La frana di Ricasoli torna in Consiglio comunale a Montevarchi e innesca un nuovo botta e risposta tra gruppi di minoranza e amministratori. Al centro del dibattito i tempi per eliminare i dissesti delle opere idrogeologiche a protezione dell’abitato eseguite lo scorso anno. "L’amministrazione comunale non è ancora intervenuta nel ripristino delle parti di scogliera scivolate in aree di proprietà privata – ha dichiarato il capogruppo di Avanti Montevarchi Europa Verde Fabio Camiciottili anche a nome di Impegno Comune e Pd – e in caso di piogge questo potrebbe aumentare il movimento franoso. Non è accettabile che di fronte a una simile problematica, peraltro risolvibile con poche risorse, si rimandi ulteriormente. Chiediamo come sia possibile che a distanza di tre mesi non sia stato eseguito alcun intervento per ripristinare l’opera".

A rispondere l’assessore Lorenzo Posfortunato che ha ricordato come gli scivolamenti siano stati di pochi metri e abbiano riguardato solo alcuni massi, "probabilmente mal posizionati", delle scogliere inserite la scorsa estate a sostegno del fianco. "Non rappresentano alcun pericolo e gli stessi tecnici dell’Università di Firenze ci hanno assicurato, dopo un sopralluogo, che gli inclinometri sono assolutamente fermi, escludendo così frane profonde". Insomma non ci sarebbero dirette conseguenze sulla stabilità complessiva dell’opera e del pendio né rischi per la pubblica e privata incolumità: "Si è trattato di uno scivolamento superficiale che non rappresenta pericoli – ha ribadito Posfortunato – e i lavori saranno eseguiti nella stagione estiva, o comunque non appena avremo la certezza che i terreni sono asciutti. Certo, è una situazione che va risolta".