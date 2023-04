E’ salva la prima elementare La scuola del centro non si tocca Resta anche se ci saranno 9 alunni

di Laura Lucente

Prima elementare salva. La scuola del centro storico di Cortona "Girolamo Mancini" mantiene la classe nonostante le poche iscrizioni per l’anno 2023-2024. Solo 9 gli alunni iscritti con la spada di Damocle dei 15 per avviare la classe. Ma è stata trovata la quadra grazie ad un lavoro di squadra dell’Ufficio scolastico regionale e del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo "Cortona 1" che ha permesso di preservare un servizio fondamentale e particolarmente sensibile per il Comune di Cortona. "Voglio ringraziare il dirigente Usr Roberto Curtolo e il dirigente scolastico Alfonso Noto per l’impegno profuso – commenta con viva soddisfazione il sindaco Luciano Meoni - siamo consapevoli di aver ottenuto un risultato non scontato. Occorre anche riconoscere come il fenomeno del calo demografico imponga una valutazione consapevole e quindi una serie di azioni che consentano di intervenire e di superare un approccio prettamente numerico". Non è la prima volta che nel centro storico nascono problematiche di questo genere, determinate sia dal calo demografico generale, sia dal sempre più esiguo numero di abitanti all’interno delle mura cittadine. Un problema, quello del ripopolamento del centro, messo in luce su più fronti anche dal mondo del commercio che lamenta una desertificazione importante soprattutto nei mesi invernali. "Si tratta di un risultato da apprezzare – conferma anche l’assessore all’istruzione, Silvia Spensierati - con il mantenimento della prima classe alla scuola ‘Mancini’ diamo continuità ad un servizio di fondamentale importanza che andremo ad integrare anche attraverso tutti i servizi connessi". Ma se da un lato la primaria del centro storico soffre e occorre sostenerla, quest’anno il circolo Cortona 1 brinda a due nuove classi: si tratta della seconda sezione all’infanzia di Cortona nella scuola di via Moneti e, in maniera ancora più inaspettata, di una seconda sezione alla secondaria Pancrazi, ma sempre nel plesso di via Gioco del Pallone. Sul mantenimento della prima elementare interviene anche il dirigente del Circolo 1 Alfonso Noto: "è stato un gesto di grande attenzione per il primo ciclo che consente di formare una classe anche in condizione di non allineamento di numeri così continuiamo a garantire buoni standard. È il risultato di un gioco di squadra con il Comune e di grande attenzione da parte del dottor Curtolo che ha impiegato risorse su questo aspetto".