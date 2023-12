È polemica sulle barriere architettoniche

SAN GIOVANNI

A San Giovanni c’è ancora molto da fare per eliminare le barriere architettoniche. Ne è convinto il capogruppo del movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi (nella foto), intervenuto sull’argomento a pochi giorni della celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’esponente dei pentastellati ha ricordato una mozione presentata nel lontano 2019 per chiedere, alla giunta Vadi appena insediata, di progettare un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche in città. Atto che trovò la condivisione di tutte le forze politiche. Il documento chiedeva progetti operativi.

"Il passaggio pedonale di recente collocazione in viale Gramsci – ricorda il capo gruppo – non è un bel messaggio di inclusione che trasmettiamo ai tanti ragazzi che li prendono gli autobus. Così come lo stato di abbandono in cui versa tutto il centro storico, con il corso Italia ormai impraticabile per chi ha problemi di deambulazione. Tutto ciò dimostra la mancanza totale di attenzione e di sensibilità da parte dell’esecutivo. All’epoca apprezzammo la maggioranza che votò il nostro atto nel 2019 – ha aggiunto – ma oggi non possiamo che constatare come quella promessa sia rimasta nei cassetti della giunta comunale".

Pierazzi ha infatti ricordato che è ormai dal 2005 che a San Giovanni si promettono interventi in tal senso "ma da allora – ha concluso – pochissimo è stato portato a termine. Non comprendo come il Partito democratico non si ribelli a questa gestione della città, poco attenta all’ambiente, totalmente assente di sensibilità per chi non può muoversi liberamente all’interno del proprio centro storico cittadino".