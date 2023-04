E’ partita in centro l’operazione "marciapiedi puliti": tutte le tappe

SAN GIOVANNI

L’amministrazione comunale di San Giovanni ha deciso di rinnovare in questo 2023 il progetto sperimentale terapeutico denominato "Marciapiedi puliti: curare il verde per curarsi con il verde", presentato dalla Società Agrimen Onlus.

L’obiettivo è duplice: assicurare il decoro urbano e permettere il reinserimento di soggetti svantaggiati, attraverso l’attività socio terapeutica e formativa. Durante le fasi di lavoro, saranno sempre presenti operatori sociali della cooperativa. L’attività è rivolta a quegli utenti che necessitano di un progetto di inclusione sociale per i quali non è al momento previsto un inserimento effettivo nel mondo del lavoro, ma che possono svolgere un’ attività programmata con gli uffici del Comune di San Giovanni.

Il progetto, già attivo in Valdarno, consiste nell’estirpazione delle erbe infestanti e del taglio con attrezzi manuali e decespugliatore delle essenze erbacee che nascono in prossimità dei marciapiedi; la raccolta foglie nel periodo autunnale, la rimozione di carte, bottiglie e lattine, abbandonate nelle piazze, nei resede scolastici, in giardini, aree pedonali e piste ciclabili.

Il cantiere è costituito da un gruppo che varia da 2 a 4 soggetti, da un operatore della cooperativa e da un automezzo aziendale. Le aree in cui operare verranno definite settimanalmente o a cadenza bisettimanale, in base alle esigenze del Comune di San Giovanni.

Un ruolo di grande importanza, nelle modalità di inserimento e riuscita del percorso riabilitativo e di integrazione sociale, dovrà essere svolto dal tutor, rappresentato da un operatore sociale della cooperativa, che sarà sempre presente.

Dovrà guidare la persona in situazione di disagio nelle prime fasi di inserimento , monitorare l’evoluzione del processo di adattamento, favorire le relazioni fra colleghi, agire sull’ambiente per facilitare l’accettazione.

M.C.