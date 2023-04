"E ora andrò anche nelle fabbriche" Vescovo a ruota libera: il caso Piero

di Alberto Pierini

AREZZO

"Qui mi sento a casa mia". Andrea Migliavacca festeggia la prima Pasqua aretina all’insegna dell’ottimismo

Sempre positivo?

"Sono fatti. Colgo un clima di accoglienza straordinario e un reciproco piacere di conoscerci"

Dappertutto?

"Sì, nei parroci naturalmente: ma nei quartieri della Giostra, in ospedale nelle scuole"

Una caratteristica aretina?

"Beh, avverto una vita vera: dappertutto c’è fermento e questo è importante"

E lei è nel suo centro..

"Sulle scale della Cattedrale ci sono spesso gruppi di giovani: vado lì e mi presento. Sono il nuovo Vescovo.."

Ora non più tanto nuovo..

"Sono passati pochi mesi, in fondo.."

E lei continua la sua ricognizione..

"E’ una scoperta bellissima: non solo negli incontro ufficiali"

Ha tempo anche per altro?

"Esco ogni tanto intorno alla Cattedrale. Ho i miei punti di riferimento per un panino, una piadina, una birra. E comincia ad esserci familiarità"

Cosa emerge dagli incontri?

"Di sicuro tocco con mano anche la crisi, che purtroppo non risparmia neanche Arezzo"

Il suo osservatorio?

"Quello della Caritas: le richieste di aiuto si moltiplicano e molte sono famiglie in difficoltà. Non possiamo come chiesa voltarci dall’altra parte"

Il lato positivo?

"Ho avvertito grande intraprendenza nei miei incontri economici: non è una realtà seduta"

La sua idea di andare nelle fabbriche?

"Sono pronto. Qualche invito c’è già stato, dopo Pasqua comincerò a girare nei luoghi di lavoro, come facevo a S.Miniato"

Tra le crisi c’è quella del volontariato..

"Il compito della chiesa è risvegliare le energie e la voglia dei giovani di impegnarsi"

Ma le associazioni hanno sofferenze economiche..

"Su questo piano vanno sensibilizzate le realtà pubbliche, la chiesa non può sostituirsi e non sarebbe neanche giusto"

I giovani sempre al centro delle sue priorità?

"Certo, lo sapete. La sera di S.Valentino ho incontrato un gruppo di ragazzi, è stato stimolante"

Ma il modo per coinvolgerli?

"Alla giornata mondiale della gioventù da qui partiremo in trecento. Poi creerò momenti fissi di ascolto. Voglio che siano anche loro a trainare"

E le scuole della Parola?

"Dall’anno prossimo non saranno solo via social: le dirette resteranno ma con incontri di persona. In Cattedrale, dai monasteri, dalle chiese"

Sui social lei va forte..

"Penso ad un progetto che li rafforzi nella pastorale, con grande spazio alle immagini"

La sua prima Madonna del Conforto?

"Un capolavoro di sguardi. L’incontro è tutto lì. Una devozione vera. Un barista mi ha detto: non si può mancare quel giorno"

Sulla guerra ha preso posizioni nette..

"Un paese aggredito va sostenuto per difendersi ma non condivido l’invio delle armi. O almeno ci vuole di tornare a parlarsi, costruire vie diplomatiche"

Sul nodo della Madonna del Parto?

"Occorre una soluzione che garantisca la massima sicurezza per l’opera. Detto questo sarebbe meglio inserirla in un luogo di preghiera, magari in centro"

Come il monastero..

"Mi pareva una buona idea"

Il suo augurio agli aretini?

"Vorrei augurare la luce. Stiamo vivendo tante situazioni di ombre e di buio. La crisi economica, la guerra, i problemi educativi. Vorrei che la Pasqua fosse una breccia di luce".