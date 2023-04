E’ morto Vittorio "lo scienziato" "Le sue capacità e il no alla Piaggio"

di Matteo Marzotti

A Monte San Savino (e non solo) tutti lo conoscevano per il soprannome che gli era stato affibbiato ormai tanti anni fa. "Lo scienziato", rigorosamente con l’articolo davanti, perchè Vittorio Agnoloni era uno scienziato non per il frutto di un percorso di studio ma per la tanta pratica, l’esperienza maturata sul campo. Ieri a 89 anni si è spento, lasciando Monte San Savino senza parole ma con un bagaglio enorme di ricordi come lo era quello che conteneva i suoi. Chiunque lo cercasse sapeva di trovarlo lungo viale Diaz, in quello che una volta era uno stanzone ampio, poi divenuto sempre più piccolo perchè erano rimasti piccoli corridoio stretti in mezzo a quelle montagne di carburatori, parti di motori, e lamiere varie. A lui si sono rivolti per anni i savinesi e non solo, quando una porta blindata faceva le bizze, un meccanismo di un cancello i capricci o quando c’era qualcosa che non andava in un motore. Una passione nata grazie al lavoro del nonno che era un fabbro. "Lo aiutavo a girare la forgia e poi a 14 anni ho iniziato ad interessarmi ai motori - raccontava Vittorio - Una passione che ho poi coltivato durante il servizio militare. Sono stato a Bari e poi a Roma dove ho seguito un corso di tecnica generale andando poi ad Albenga dove ho lavorato nell’officina militare per due anni. Il mio superiore mi chiese di restare nell’esercito come sergente perché diceva che ero bravo con i motori e avrei fatto strada".

Si era professato un autodidatta e così dopo la quinta elementare iniziò ad arrangiarsi, facendo esperienza sul campo tanto da ricevere la chiamata della Piaggio e della Caterpillar: due modelli di questi produttori avevano problemi al motore. Vittorio li risolse e la voce arrivò alle due aziende che mandarono i loro emissari a Monte San Savino chiedendo a Vittorio di seguirli. Una storia che avrebbe i connotati di una favola se non ci fossero stati testimoni. "Perchè non andai? - rispondeva Vittorio a chi glielo chiedeva - perchè a me oggi può piacere lavorare e domani andare a pescare. Magari mi avrebbero offerto un posto fisso, un bel po’ di soldi, ma non c’è nulla come la libertà". Presente quando c’era da dare una mano nel volontariato, amante della lettura e dei documentari, fu lui a sistemare il meccanismo dell’orologio che ancora oggi scandisce il ritmo per le vie del centro come ha sottolineato l’ex sindaco Margherita Scarpellini. "Ogni volta che c’era un problema all’orologio della torre civica lui era l’unico a sapere dove mettere le mani. Ha dato moltissimo al suo paese e lo ha sempre fatto manifestando grande generosità, pacatezza e discrezione. Ciao Vittorio, grazie".