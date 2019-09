Arezzo, 5 settembre 2019 - Gravissimo lutto per il mondo economico aretino e italiano: è morto Benito Butali, avrebbe compiuto 95 anni a fine settembre. Il nome di Butali è legato a doppio filo allo sviluppo della città e del territorio in genere. Re degli elettrodomestici, ha fondato insieme alla famiglia l'impero Euronics, marchio tra i più prestigiosi a livello nazionale. Molteplici i suoi interessi e le sue attività: il sor Benito, come gli piaceva farsi chiamare, è stato anche presidente dell'Arezzo calcio dal 1986 al 1989.

Ma non va ricordato solo per questo. Butali è stato anche editore in quanto proprietario di Teletruria, la principale emittente cittadina seguita anche al di fuori della provincia. Negli ultimi anni aveva lasciato le redini dell'azienda ai figli Sandro e Francesco che stanno portando avanti con mano ferma l'importantissimo gruppo industriale. A loro, all'altra figlia Paola, alla moglie Vera vadano le più sincere condoglianze de La Nazione. Con Benito se ne è andato un grande uomo.