È morta Martina Mansueto

Profondo cordoglio in tutto il Valdarno e non solo per la prematura scomparsa di Martina Mansueto, morta a soli 41 anni per un male incurabile. Figlia di Armando, presidente della sezione aretina del Movimento Consumatori nonché organizzatore in passato di alcune importanti fiere come Valdeuropa, si era trasferita ormai da qualche tempo nella città piemontese di Bra dove viveva con il marito e insegnava in una scuola materna del posto.

Sì è sempre contraddistinta per l’opera di volontariato prestata prima in Toscana poi in Piemonte I funerali saranno celebrati oggi alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire di Pollenzo, frazione di Bra.