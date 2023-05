E l’Archidado si incrocia con il corteggio storico di Santa Margherita

Giostra dell’Archidado nel segno di Signorelli. L’edizione numero 28 che animerà la città fino all’11 giugno, onorerà il maestro del rinascimento con la "riedizione" della prima immagine della Giostra. "La bandiera che lasceremo al santuario è quella con la rappresentazione del Martirio di San Sebastiano – conferma il presidente dei Terzieri Riccardo Tacconi - dove sono presenti i balestrieri. Fu questa l’immagine ripresa nel primo stemma della Giostra dell’Archidado realizzato da Enzo Olivastri".

Se Giove pluvio non ci metterà lo zampino, oggi sarà la giornata dedicata ai festeggiamenti religiosi legati alla seconda festa annuale dedicata alla patrona cortonese Santa Margherita, con il corteo storico che a partire dalle 16 sfilerà verso la basilica dove sarà celebrata la solenne messa e saranno donati i ceri dei 5 rioni cittadini.

La festa di Santa Margherita proseguirà poi domani, al centro la Messa presieduta alle 11 dal vescovo Andrea Migliavacca, mentre alle 16:30 ci sarà il vescovo emerito di Lucca Italo Castellani. Tra le novità di quest’anno spicca "Bigordi Bandiere", il festival internazionale della bandiera in programma il 27 maggio in piazza Signorelli. Parteciperanno sbandieratori dalla Germania, in particolare da Bretten e Costanza, insieme al Gruppo sbandieratori e musici di Bibbiena e al Gruppo storico di Cortona. "L’iniziativa- conferma ancora Tacconi - ha lo scopo di valorizzare i giochi di bandiera, già riportati nello Statuto di Cortona del 1325, in riferimento ai festeggiamenti dei Patroni San Marco e Santa Margherita.

Un elemento che indica Cortona come prima realtà dove si parla di giochi di bandiera, rispetto al già conosciuto uso della bandiera in ambito militare". Altro appuntamento di richiamo è quello dei mercatini medievali in centro che si terranno dal 2 al 4 giugno con la partecipazione di artigiani e allestitori provenienti da tutta Italia. L’11 giugno, poi, l’avvincente gara tra i balestrieri dei 5 rioni cittadini.

La.Lu.