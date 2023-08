È la serata di Irene Grandi Carrellata di canzoni tra amarcord e nuovi brani

di Laura Lucente

È la notte di Irene Grandi al Valdichiana Village. È lei il secondo atteso ospite della "Summer Night" della cittadella della moda, la rassegna estiva firmata Valdichiana Village e Radio Subasio piena di serate live, incontri con big della musica italiana, dj set con shopping fino a tarda notte e degustazioni enogastronomiche. Questo è l’ultimo appuntamento della cavalcata estiva. E così, dopo il successo lo scorso weekend con Alex Britti, questa sera dalle 21 in piazza Maggiore toccherà all’artista fiorentina rispondere alle domande dello speaker Ignazio Failla di Radio Subasio.

Il pubblico potrà partecipare, come di consueto, ad ingresso libero e sarà pronto ad applaudire una delle più grandi interpreti della musica italiana. Sarà curioso scoprire cosa abbia spinto Irene Grandi a cimentarsi con le rivisitazioni, tra gli altri, dei miti della gioventù: brani in cui spazia da Etta James a Otis Redding, da Pino Daniele a Battisti e Mina, da The Doors a Ivan Graziani. Un’artista completa, che vanta all’attivo decine di singoli di grande successo e una capacità innata di interpretare i più disparati generi: rock, blues, soul, ma anche bossa nova e sempre il cantautorato di qualità come stella polare. "Con Alex Britti abbiamo messo a segno numeri ragguardevoli- conferma Enrico Bracciali, responsabile marketing Valdichiana Village - visto che le presenze e i fatturati dei punti vendita hanno fatto registrare un incremento pari a oltre il 50% rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente. Siamo fiduciosi che anche Irene Grandi possa far registrare un pubblico altrettanto numeroso".

Una tradizione, quella dei grandi ospiti estivi, che va avanti da ben 18 anni. Sul palco in Piazza Maggiore si sono esibiti i più grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Nel gioco della memoria, ricordiamo, tra gli altri, Cremonini, Mengoni, Renga, Arisa, i Pooh, Tozzi, Elodie, Tatangelo, Rovazzi, Dolcenera, D’Alessio, Fogli, Ferreri, Al Bano, Ron, Nek, Patty Pravo, Turci, Francesco Sarcina, Francesca Michielin, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Enrico Nigiotti, Michele Zarrillo, Biondi, Ruggeri, Atzei, Belli, Gabry Ponte, Noemi, Palma, Marco Carta, Irama, Briga, Rocco Hunt, Giovanni Allevi e Max Pezzali, sempre sold out. Lo scorso anno, con lo stesso format, anche J-Ax e Raf. Per l’occasione tutti i 130 negozi del Valdichiana Village resteranno aperti fino alle 23 e i punti ristoro fino alle ore 24.