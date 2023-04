"È la nostra famiglia" Sposi e colleghi di lavoro mettono tutto in gioco "Siamo qui da 35 anni"

di Alberto Pierini

AREZZO

"Ci siamo conosciuti qui dentro e poi sposati: ora rischiamo tutto". Maria Rosa Sacchetti ha la capacità rara di raccontare i drammi senza perdere la calma. E forse anche questo ne ha fatto uno dei punti di forza della Fimer, il gigante in crisi di Terranuova. "Un gigante, anche se ci sono stati anni nei quali eravamo mille operai ai lavoro: ora siamo solo 280". Uno dei quali le sta particolarmente a cuore: è Alessandro Rossi, il marito.

"Abbiamo tre figlie grandi, tutte all’università. Una fa matematica, una ingegneria biomedica e la terza studia infermieristica". Un orgoglio che non nasconde: ma insieme anche un’ombra difficile da scacciare. "Chi ha dei figli lo sa: le tasse universitarie, i libri, i viaggi. Sono spese forti: e in questo momento tutto quello che entra in casa è a rischio".

Marito e moglie ricevono i loro stipendi da Fimer: o non ricevono. "Per ora quello di aprile è slittato: anche se spero proprio possa essere accreditato la settimana prossima". La prima prova del fuoco, in attesa di quelle più pesanti.

Ieri intorno alle 15.30 sono entrati in turno per il presidio davanti ai cancelli: insieme, sempre insieme. "Mio marito lavora nel compartimento progetti, è una delle menti pensanti": lo dice con lo stesso orgoglio che sfoggia quando parla delle figlie.

"Alla fine questa è la nostra famiglia. Io lavoro qui dal 1989. Sono 34 anni, allora la conduzione era familiare, c’era l’ingegner Canova". E’ uno dei nomi che ripete più convinta, sorta di simbolo di un clima la riporta al passato. "Mi ero diplomata come perito elettronico e informatico: la grande occasione subito all’uscita dalla scuola". Una staffetta, di quelle che una volta erano la scorciatoia al lavoro. "Mia madre stava per andare in pensione, abbiamo fatto il cambio ed è partita questa avventura". Un’avventura dai nomi in movimento. All’inizio Arco e Plessy, poi la Magnetek, quindi la Power One, e ancora la Abb e infine la Fimer. "Ma il lavoro è più o meno rimasto quello e così la sede". Quell’azienda che presidia con cura al suo turno "di guardia", a fianco del suo compagno di vita. "C’era un clima di famiglia, queste aziende hanno fatto lavorare tutto il Valdarno e l’indotto faceva il resto".

Ma non ha il taglio della nostalgia: perché sventola ancora la stessa bandiera. "E’ l’unica azienda a produrre gli inverter solo con la tecnologia italiana: dal progetto fino alla produzione. Gli ordini ci sono, il lavoro non è mai mancato. E’ impensabile dover chiudere".

Impensabile e doloroso. "Ho 54 anni, mio marito ne ha 57: la professionalità ci è riconosciuta da tutti ma a questa età se esci dove rientri? Chi ti prende più". E’ lo spettro che sente aleggiare intorno alla sua famiglia anche se resta positiva. "Di ragazzi giovani tra i dipendenti ce ne sono pochi. gli altri sono più o meno coetanei: quei dieci anni che mancano alla pensione dove li troviamo?".

Con spirito di squadra ricorda anche altre storie. "Ci sono altre quattro o cinque coppie come la nostra. E poi anche se vivi da solo con il tuo stipendio perdi tutto, proprio come noi". La questione da mesi tiene banco anche in casa, è inevitabile. "Ma le nostre figlie sono speciali: si dicono pronte a tirarsi su le maniche ma siamo noi che vogliano vederle completare il loro percorso". La crisi gli sta portando via alcune certezze ma vogliono rimanere se stessi. E continuano i loro turni di guardia ai cancelli.