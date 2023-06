"È la nostra Conca d’Oro" Ansia davanti al presidio Giovedì arriva il Vescovo

"È la nostra Conca d’Oro": Patrizio Turchi è a pochi metri dalla fabbrica occupata. E con un’immagine spiega anche perché. "E’ una ricchezza per tutta Terranuova e per il Valdarno" sussurra mentre intorno si incrociano le storie di chi ci ha lavorato e da qualche anno non ci lavora più. Ma quel filo non si recide.

"Veniamo quasi tutti i giorni" riparte Simone Camici. Te lo racconta nella domenica della visita di Giani ma è uno di quelli che fa la spola dal centro ai cancelli che conosce come le sue tasche. "Ho lavorato qui dentro dal 1992 al 2022". E’ sceso forse senza neanche immaginarlo dall’autobus che era lanciato non verso il dirupo, perché fuori di quei cancelli tutti sono convinti che la Fimer ce la farà, ma di sicuro verso l’ostacolo più grosso della sua storia.

"Difficoltà ce ne erano state, è chiaro, ma mai di queste dimensioni". L’occupazione c’è da giovedì, a ruota del ritorno del caso in tribunale. Da allora le posizioni sono nette. La città fa quadrato intorno alla palazzina dal profilo grigio e la struttura tra le più moderne del Valdarno.

Anzi fa squadra. Perché chi è di turno per l’occupazione entra, gli altri dipendenti restano fuori nel presidio. E non solo loro.

"Ho mia figlia che lavora lì dentro e anche i familiari se ne fanno carico". Lei non è una familiare qualunque: oltre quel cancello ha lavorato anche lei, fino all’inizio degli anni Duemila. Preferisce non dare il nome, per discrezione, ma in compenso ci mette la faccia, un po’ come tutti quelli che la circondano.

"In questa azienda – spiega ancora Camici – il lavoro è passato di padre o madre in figlio, una sorta di staffetta che prosegue da oltre 50 anni". E che ha creato un cordone ombelicale tra la città che si intravede da lontano e quei cancelli.

Un fenomeno, che il sindaco Chienni racconta al megafono o al microfono: ma è palpabile per chiunque si avvicini. Ci sono perfino diversi bambini, babbo o mamma sono dentro che occupano, capiscono che in questo momento è il loro lavoro. E i nonni li controllano: ma tanto fuori di macchine non ne arrivano, se non quelle dei colleghi e dei big che si alternano nel far sentire il loro appoggio.

Giovedì alle 17 sarà il turno anche del Vescovo Andrea Migliavacca. Aveva anticipato che avrebbe chiamato ieri mattina per concordare una data e da buon lombardo ha già circolettato la pagina del calendario.

Affollata come il presidio ai cancelli. Perché la mattina marcerà con i ragazzi fino a Rondine, il pomeriggio lo passerà nel borgo e dopo la visita alla fabbrica celebrerà in Cattedrale per il Corpus Domini. "Desidero incontrare di persona i lavoratori e manifestare a loro e alle loro famiglie la mia vicinanza e la mia solidarietà" spiega, nel ricordare che l’impegno della chiesa su questa vicenda non inizia da lui ma era partito già da Riccardo Fontana e portato avanti con forza dal parroco, don Enrico Gilardoni.

"Grazie a questa azienda le nostre famiglie per 50 anni si sono formate, hanno fatto studiare i loro figli, si sono permessi le ferie": Camici racconta il quotidiano che è corso dalla fine degli anni ’60 fino ad oggi. "Da dieci operai siamo arrivati ad un gruppo di mille" interviene un altro di rincalzo. Poi il tandem con Prada: aziende diverse ma entrambe motore del Valdarno.

"Insieme sono la nostra Conca d’Oro" ripete Turchi. Parla al presente anche se negli occhi un velo di dubbio lo tradisce.

Alberto Pierini