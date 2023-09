È la grande notte del Palio dei Rioni Balestrieri nel deby di piazza Berta

di Claudio Roselli

Archiviata la trionfale parentesi del torneo Bai, con il successo sia a squadre che individuale, i balestrieri di Sansepolcro torneranno stasera (ore 21) in piazza Torre di Berta per dar vita all’edizione numero 46 del Palio dei Rioni, quello fra Porta Romana e Porta Fiorentina, molto sentito anche dai biturgensi, che hanno sempre riempito gli spalti con un tifo da stadio accompagnato da bandiere e anche da qualche colorito sfottò. Il bilancio dei precedenti parla in netto favore dei gigliati, con ben 31 affermazioni contro le 14 della "lupa", che però lo scorso anno ha posto fine all’ennesima parentesi negativa (un solo trionfo dal 2014 al 2021, saltando il 2020) con un netto 6-1, infliggendo agli avversari il distacco più vistoso di sempre.

Dopo il sostanziale equilibrio che ha regnato fino al 1996, Porta Fiorentina ha spiccato il volo e soltanto in qualche circostanza Porta Romana ha spezzato i suoi digiuni, trovandosi ora a -17 dai rivali, che – come da tradizione – hanno effettuato ieri sera le qualifiche sotto la direzione dei capitano Riccardo Bonauguri. Al contrario, sul versante giallorosso c’è una rosa di tiratori nella quale – a seconda delle esigenze – "pesca" il capitano; a proposito di quest’ultimo, data l’indisponibilità di Silvio Panichi sarà il fresco "Re della Balestra", Gian Luca Baldi, a sostituirlo per l’occasione.

Il meccanismo della sfida rionale è noto e più immediato: 11 balestrieri per parte che si sfidano a coppie in base alle decisioni dei capitani, con il capobanco alternato; chi dei due si avvicina di più al centro consegna un punto al proprio rione, che quindi fa suo il Palio al raggiungimento del sesto. Avendo perso l’edizione precedente, sarà Porta Fiorentina a indicare il primo capobanco, poi si andrà in alternanza. Come sempre, all’ingresso in piazza dei cortei dai rispettivi versanti farà seguito il simpatico sipario dei due cantori in ottava rima, che si pizzicheranno a vicenda in favore del proprio rione: confermati Giancarlo Baglioni per Porta Romana e Miraldo Nuti per Porta Fiorentina.