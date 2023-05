"E’ la città delle buche" I 5 Stelle vanno all’attacco Giunta: "I lavori già fatti"

di Massimo Bagiardi

Botta e risposta a San Giovanni Valdarno tra Movimento Cinque Stelle e Centro Sinistra per San Giovanni. Al centro della discussione il tema sulla manutenzione cittadina, messo più volte in risalto anche nei recenti consigli comunali. Strade e sicurezza idrica gli aspetti principali della polemica montata nelle ultime ore. "Mentre la Giunta inaugura mostre, presiede convegni, promuove concerti, c’è una città intera che passeggia tra erbacce e barriere architettoniche, pedala tra buche e incroci privi di adeguata segnaletica, - afferma Tommaso Pierazzi capogruppo del Movimento 5 stelle - strade che ricordano gli anni difficili di Beirut. Nel prossimo consiglio comunale presenteremo un’interrogazione anche per sapere la situazione dei borri e l’avanzamento dei lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche". Non s’è fatta tardare la risposta del Centro Sinistra, con tanto di numeri sulle cifre investite in questi 4 anni dall’amministrazione Vadi: "Che cosa c’entrano le mostre? - replica la maggioranza - abbiamo investito 1 milione e duecemto mila

euro per asfaltare strade importanti come Via Fermi, Via Peruzzi e la Strada Regionale 69 e fra poco sarà pronto un nuovo accordo quadro. Solo nel 2022 altri 1.200.000 euro di asfaltature oltre quelle già fatte negli anni precedenti". Anche le piste ciclabili al centro di questi interventi: "380mila euro per le piste ciclabili comprensivi anche di due grandi aree alberate oltre ad altri 570mila euro per la ciclopista del Ponte alle Forche collegata alla ciclovia del Chianti".

Attenzione prestata anche alla sicurezza idraulica, con centinaia di migliaia di euro messi a bilancio per provvedere alla sua sistemazione: "Vogliamo ricordare che i borri, così come l’Arno, non rientrano nella competenza dei comuni, tuttavia abbiamo trovato risorse per 300.000 euro provenienti dalla Protezione Civile Regionale per effettuare un intervento su Borro al Quercio che garantisca la sicurezza dell’ospedale del Valdarno e de "La Gruccia", a questi si aggiungono i 450 mila euro per la realizzazione delle opere di protezione della sponda sinistra dell’Arno, oltre 1 milione di euro sono stati investiti per la realizzazione di opere di protezione sugli argini leopoldini della sponda destra fra i due ponti senza scordare tre importanti progettazioni relative all’Arno, a Borro al Quercio e al Borro di Vacchereccia, per la messa in sicurezza del suolo, che assommano a oltre 11 milioni di euro che sono completi e in attesa di essere finanziati dalla Regione Toscana. Certo - conclude il centro sinistra - lavoriamo anche per temi legati alla cultura ma se si utilizza un linguaggio per creare del malcontento tra i cittadini non ci interessa questo tipo di dialogo e preferiamo continuare a lavorare"