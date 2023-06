È già il Giugno Sangiovannese Musica, arte, tradizione e sport

di Massimo Bagiardi

Un calendario ricco di eventi studiato, appositamente, per tutte le fasce di età. Presentato ieri mattina nell’ex sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni il "Giugno Sangiovannese", un variegato cartellone di iniziative che ha il compito, ormai da tanti anni, di accendere l’estate all’interno della città natale di Masaccio. Protagonista la musica ma anche i libri, gli approfondimenti, lo sport e la storia cittadina. "Accogliamo l’estate con un programma di giugno ben strutturato fatto di musica, arte, teatro, intrattenimento e attenzione all’ambiente e al territorio. San Giovanni – dichiara il sindaco Valentina Vadi – si conferma uno dei centri principali tra Arezzo e Firenze per la vastità e la varietà dell’offerta culturale. Il mese di giugno rappresenta da sempre l’avvio degli eventi e delle iniziative nella nostra città che ci accompagneranno per tutta la calda stagione stiva. Appuntamenti ormai consolidati o tradizionali affiancati da importanti conferme e interessanti novità. Il programma, ricchissimo, mette d’accordo i pubblici più diversi; tutti troveranno occasioni di socialità e divertimento". Presente ieri anche il presidente della Proloco locale Massimo Pellegrini: "Siamo orgogliosi – commenta – del contributo che la Pro loco riesce a fornire, ogni anno, per l’organizzazione del giugno sangiovannese lavorando su eventi di intrattenimento sia del centro storico, sia nei diversi quartieri di San Giovanni. Come, novità di quest’anno, Sant’Andrea in festa.

E, allo stesso modo, siamo fieri di trovare la risposta entusiasta di tante associazioni cittadine e tante realtà produttive che si sono messe a disposizione per la riuscita dei differenti eventi. Segno che tutta la comunità è felice di partecipare al programma delle iniziative".

Gli eventi hanno già preso il via, da oggi all’antistadio un appuntamento dedicato ai più giovani con lo Zeta Festival che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Kommando e, domani, Fred De Palma. Si proseguirà poi con altre iniziative come quelle di venerdì 16 con la sfilata "modella per una notte", la tre giorni di Sant’Andrea in festa dal 16 al 19 giugno, la festa della musica dal 21 al 24, i festeggiamenti in occasione del Santo Patrono proprio del 24 giugno, il taglio del nastro alla cittadella azzurra il 26 per poi concludere per un’altra tre giorni dedicata ai più giovani, dal 28 al 1° luglio, con il Phoenix fest, uno spazio dedicato ai ragazzi, alle ragazze e ai giovani artisti con musica alternative rock, pop rock, rap e crossover. Per il cartellone completo con tutti gli eventi si può consultare il sito istituzionale del comune.