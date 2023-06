È già febbre da Palio dei Rioni Le prime mosse delle dirigenze per volare in testa all’albo d’oro

di Simona Santi Laurini

Mancano nove giorni al Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, che si terrà come sempre la terza domenica di giugno, in onore alla Madonna delle Grazie del Rivaio e dunque il 18 giugno e, sotto il profilo organizzativo, è già tutto pronto. Si preannuncia un’annata particolarmente "agguerrita", visto che nell’albo d’oro, i tre rioni sono tutti a quota 14 palii vinti e dunque tutti e tre mireranno al sorpasso.

Per la competizione, un tutti contro tutti, insomma, che non corrisponde invece al clima collaborativo che contraddistingue la macchina organizzativa, ormai ben oliata.

Ieri, a palazzo comunale, c’è stata la prima presentazione ufficiale, nella quale sono anche stati sciolti dei nodi relativi alle novità del 2023. In primis, verrà anticipata la benedizione dei cavalli al venerdì precedente la corsa, quindi al 16 giugno, al mattino, e avrà luogo nelle singole stalle rionali, durante la visita dei bambini, evitando così di portare in giro i cavalli in mezzo agli spettatori la domenica mattina. "È una questione di sicurezza – hanno spiegato sindaco e rioni all’unisono – la stessa sicurezza che ha portato a riqualificare le tribune in pietra di piazzale Garibaldi". In questa ottica, quella dell’ordine pubblico, era stato paventato un ticket complessivo per corsa e corteggio storico per il giorno clou dell’evento, ma l’operazione non è andata in porto. E poi, ultimo ma non da meno, il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino verrà ufficialmente presentato anche a Roma, martedì 13 giugno, nella prestigiosa sede del Ministero della Cultura, la prima volta per una manifestazione del genere.

Per i più curiosi, confermata anche la figura della madrina, dopo che Anna Falchi ha aperto la strada lo scorso anno. Confermato anche Andrea Calamassi come mossiere, dopo che è riuscito nell’impresa di far decollare il Palio 2022 alla quarta mossa, in soli 30 minuti.

Non dimentichiamoci poi della novità del Magistrato del Palio, Pierpaolo Mangani, un rionale anche ex presidente, che ha di fatto dato il via ad una nuova tradizione, possibile quando si ha a che fare con persone motivate, serie e professionali, che agiscono solo per il bene dell’intera filiera.

Dal sindaco Mario Agnelli, giunto al suo ultimo Palio da primo cittadino, è arrivato l’appello alla prevendita "per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Acquistando prima il biglietto – ha precisato Agnelli - si contribuisce alla migliore riuscita dell’evento". La Pro Loco aprirà i battenti il 14 giugno dalle 18. I rioni, in piena sintonia, hanno tenuto a sottolineare tutto il loro impegno per far vivere le tradizioni castiglionesi, precisando che le proposte sulle quali ci si confronta (ad esempio il ticket unico ndr), non sono "alzate di ingegno improvvisate", bensì idee per far crescere l’evento.