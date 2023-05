È festa tra rabbia e panini Alla Fimer presidi no-stop Operai e famiglie insieme Le grandi crisi sullo sfondo

di Alberto Pierini

C’è chi porta la merenda, chi i panini, chi il dolce, chi la classica gavetta con la cena. E’ un presidio virtuale ma non troppo quello che si snoda da due giorni davanti ai cancelli della Fimer. Il destino ha voluto che la grande vertenza dell’anno si incrociasse con la festa del lavoro. E con quel briciolo di serenità che resta ai dipendenti l’aspetto della festa non evapora del tutto dal piazzale dell’azienda.

I turni ci sono e ben strutturati: ma alla fine i cancelli diventano il punto di ritrovo per tutti. Ci sono momenti nei quali sono in 50 a fare la "guardia": per la paura che alle sorprese già amare di questi giorni si aggiunga la doccia gelata di una smobilitazione dell’azienda. E per questo sono lì, praticamente no stop, in attesa di riprendere il treno per Arezzo. Una parte dei dipendenti sarà di nuovo sulla scala davanti al tribunale, all’ora dell’udienza dai giudici fallimentari: e qualcuno spera anche di entrare. "Ci proveremo – conferma Ilaria Paoletti della Fim Cisl – ma non so ancora se sarà possibile".

Intanto è possibile purtroppo trasformare due giornate di festa vera in festa con il retrogusto. La domenica e il primo maggio sono ben diversi da quelli che tutti si erano immaginati. E oggi ci sarà la giornata del lavoro su misura della Fimer. Il ritrovo è alle 15.30 sul piazzale. Con tanto di concerto plug and play: la piccola piazza San Giovanni in salsa terranuovese vedrà la presenza dei sindacati e dei dipendenti in forze. Un gruppo allargato. Già durante il presidio ai lavoratori si uniscono le loro famiglie, che non hanno alcuna intenzione di lasciarli soli.

E visto che non tutti hanno trovato marito e moglie in azienda, come nel caso di Maria Rosa e Alessandro, gli altri convergono forti di figli e nipoti. Una squadra, si vede a colpo d’occhio e si vedrà ancora meglio oggi.

"Tutti gli impegni da qui al 3 maggio sono confermati" conferma Paoletti. Il 3 maggio, le colonne d’Ercole di una vertenza che da lì sogna la ripartenza e teme di affondare. Nel piatto la proposta del fondo Greybull a braccetto con McLaren. La Clementy si è sfilata nelle ultime ore. Terze vie in teoria ci sarebbero: una proposta italiana era stata formalizzata. Ma finora era rimasta fuori perché, a quanto si sa, puntava a spacchettare l’azienda, pur garantendo i livelli occupazionali.

Ma è chiaro che dopo il 3 altre ipotesi potrebbero venire a galla. Sullo sfondo di una giornata che concentra le grandi crisi in Valdarno, anche perché è rimasta la vallata a più forte industrializzazione. Tra tutte, dopo la Fimer, la IVV, la fabbrica del vetro. Nei giorni scorsi il via libera alla cassa integrazione: i dipendenti sono rimasti una quarantina, per una parte lo strumento sarà a zero ore ma ci sarà una rotazione. Detto questo l’ansia è alle stelle.

Preoccupa anche la Polynt, 250 dipendenti, produce anidride ftalica, plastificanti per usi generali, plastificanti speciali e resine. Mentre si levano le prime nuvole nere intorno all’ABB, un centinaio gli interinali non confermati. Nuvole che sfiorano il piazzale della Fimer e forse ne incrociano il paradosso. "E’ un’azienda che potrebbe prosperare" insistono i sindacati. C’è tutto: offerte, personale di qualità, il futuro del fotovoltaico. Mancano le risorse. Tanto che lo stipendio di aprile per ora è saltato. E anche la merenda per il presidio deve essere comprata con i risparmi.