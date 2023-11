È fatta, Croci si prende il Pd: "Così torneremo a vincere"

di Matteo Marzotti

AREZZO

Per la prima volta nella propria storia il Partito Democratico aretino sarà guidato da una donna. Barbara Croci, l’ex assessore di Anghiari, dove è segretaria del Pd, ha superato la concorrenza di Michele Ausilio chiudendo la fase congressuale con una ampia maggioranza. Quando all’appello manca ormai solo l’esito del circolo della Fratta Santa Caterina il verdetto è ormai scritto, per non dire scontato. Degli aventi diritto in 1207 hanno espresso la loro preferenza (circa il 53 per cento) con una percentuale che ha premiato Croci con il 61,99 per cento di preferenze. Numeri che parlano chiaro, di come la corrente schleiniana ad Arezzo e provincia abbiamo preso campo, guadagnando consensi e portando Croci alla segreteria provinciale, prendendo il posto di Francesco Ruscelli. Un dato, quello dell’avanzata dell’ala Schlein, che il comitato che ha sostenuto Barbara Croci ha voluto sottolineare, facendo notare come il 49,8 per cento registrato per il congresso nazionale si è trasformato, superando il 60 per cento per l’ex assessore di Anghiari che già alla vigilia dell’appuntamento con i circoli aretini aveva voluto ringraziare quanti ne avevano sostenuto la candidatura. Adesso alla guida della segreteria provinciale si insedia per la prima volta una donna il cui percorso in politica come lei ha sempre ricordato è iniziato in maniera forse inusuale. "Sono stata assessore ad Anghiari, senza tessera" ha sempre ricordato. Poi la militanza nel Partito Democratico, l’ingresso nella segreteria del proprio Comune negli anni in cui il Pd perde la maggioranza, quindi l’ingresso nell’Assemblea nazionale e l’elezione in quella regionale prima di intraprendere la sfida per la segreteria.

Cosa prova nell’essere la prima donna alla guida della segreteria del Pd aretino?

"A dire il vero manca ancora l’ufficialità che arriverà solo nel corso dell’assemblea provinciale - risponde Croci - i numeri comunque dicono che sono in vantaggio con un buon margine. Quello che provo è sicuramente un sentimento di responsabilità. Sono orgogliosa di poter rappresentare tante donne che mi sono state vicine, ma certamente lavoreremo tutti insieme andando al di là del genere. Sono orgogliosa anche di poter rappresentare la Valtiberina, terra dalla quale non erano mai stati nominati segretari del Pd".

Con lei l’ala Schlein ha preso ancora più margine.

"Credo sia il segnale di come i temi della segreteria nazionale siano poi gli stessi a livello locale. Dobbiamo andare oltre le logiche, il Pd deve tornare a parlare in maniera chiara".

Che percorso è stato quello di questa prima fase congressuale?

"Sono state tre settimane intense quello che sono appena trascorse dove ho visto all’interno del Partito Democratico la vicinanza di tante persone, una sorta di rinascita. È stato un po’ il rilancio della politica".

Quale sarà il primo compito, ricompattare il partito?

"Sicuramente lavorare affinchè ci sia un clima migliore, più unitario e sereno - risponde senza esitare Croci - dobbiamo riorganizzare il partito. No è facile, ad oggi contiamo pochi volontari, ma tante persone con passione hanno la volontà e la possibilità di poter dare il proprio contributo".

Ha avuto modo di sentire Ausilio?

"Per il momento no, poi come ho detto prima dobbiamo aspettare per l’ufficialità l’assemblea che si terrà entro il prossimo 18 novembre".