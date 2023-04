È deciso, chiude l’asilo di Brolio I bambini spostati a Montecchio e il Comune garantisce il trasporto

di Luca Amodio

Pochi nati, pochissimi. Una scuola in meno a Castiglion Fiorentino. Chiude l’asilo di Brolio. Il rumors era già nell’aria nei mesi scorsi scorsi, e già era stato messo nero su bianco su queste colonne visto il numero esiguo degli iscritti, ma adesso è arrivata l’ufficialità dal provveditorato scolastico.

La decisione infatti non spettava né all’amministrazione comunale né alla presidenza dell’istituto. Sarebbero stati infatti meno di 10 gli iscritti alla scuola dell’infanzia Gianni Rodari nella frazione castiglionese a confine con Foiano della Chiana: 7 erano già presenti dagli anni passati e 3 invece sarebbero state le new entry dal prossimo anno. Stando alle norme in materia sarebbero servite invece più del doppio degli iscritti per formare una classe, cioè 21; magari 18 con alcune deroghe ma comunque sia un valore ben lungi riguardo i bimbi neo matricole. La soluzione sta nella demografia: si fanno sempre meno figli, anche nei comuni della Valdichiana la cui popolazione sta scendendo gradualmente. E, infatti, anche a guardare il trend demografico, il numero non sarebbe stato raggiunto nemmeno il prossimo anno vista la "carenza" di bambini tra i 3 e i 6 anni. Non è un "finestra demografica", di passaggio, è invece un chiaro e netto dato strutturale che, a dire il vero, sta attraversando tutto il paese, sempre più vecchio. Ma cosa comporta questa chiusura? Già nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra la preside Maria Corbelli, l’assessore all’istruzione Stefania Franceschini e il vice sindaco Milighetti che ha anche la delega all’edilizia scolastica per analizzare la situazione e offrire le opportune soluzione a famiglie e bambini.

L’obiettivo? "L’amministrazione non lascerà sole le famiglie: stiamo già al lavoro per trovare la migliore soluzione, compatibilmente con gli spazi", riassume l’assessore Franceschini. Gli spazi, ecco. "Nel caso in cui gli alunni decidessero di continuare il loro percorso tutti insieme una soluzione che abbiamo individuato è alla scuola di Montecchio, in questo caso l’amministrazione elaborerà anche la migliore soluzione per facilitare i trasporti alle famiglie", spiega Franceschini. Per quanto riguarda il personale scolastico, gli insegnanti, nessuno perderà il posto di lavoro. "I perdenti posto", come si dice nel gergo, verranno invece riassorbiti nell’organico di altri istituti, magari in vista dei prossimi pensionamenti. Stessa storia per il personale Ata.