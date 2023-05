E dall’autunno partono i lavori di ampliamento

La seconda vita del San Donato passerà dal Pronto soccorso. Sarà ampliato e più spazioso: chiamiamolo tanto per dare la carica "grande" pronto soccorso. Il principio è che gli spazi vengano distribuiti in modo funzionale, sia negli spazi di cura che nei percorsi di collegamento con i vari reparti.

I lavori nella zona dell’emergenza dovrebbe partire in autunno. Il Pronto soccorso allargherà l’open space dei codici maggiori. da otto a sedici posti di letto,

con un assetto aperto e quindi

non con camere singole, guidato da una postazione centrale. Una svolta al’americana. Già a inizio anno è partita l’operazione delle sale operatorie. Un investimento da oltre 15 milioni di euro. Dieci sale chirurgiche, otto più una ibrida e una dedicata alla robotica".

Un’ambientazione tecnologica, schermi sospesi, tecnologia, colori riposanti fino alle piante. Finora i lavori strutturali esterni per ampliare lo spazio. Poi inizieranno quelli interni, ma lasciando a rotazione sempre 5 sale.

L’intervento al Pronto soccorso in realtà doveva iniziare a primavera, almeno alla luce della scansione che era stata fornita nella giornata aretina del Forum Risk.

Oltre un milione per il pronto soccorso, sette per i reparti ad alta intensità, 21 per ristrutturare i primi tre settori. Ed è ancora solo una parte dell’operazione San Donato lanciata dai progettisti dell’ospedale, anche grazie alle risorse del Pnrr.