"È cultura". Banca d’Italia protagonista

La filiale aretina della Banca d’Italia ha eccezionalmente aperto le porte al pubblico in occasione dell’iniziativa “È cultura!”. Nel corso della giornata più di 140 partecipanti hanno preso parte alle visite guidate della filiale con illustrazione delle funzioni della Banca d’Italia, laboratori interattivi sulle caratteristiche di sicurezza delle banconote e quiz multimediali in cui mettere alla prova le proprie conoscenze su temi finanziari. Non sono mancati momenti di approfondimento sulle opere d’arte presenti. Al mattino l’incontro con il pittore aretino Franco Fedeli, nel pomeriggio la conferenza della professoressa Maria Grazia Fabbroni Redi, autrice di una monografia su Ascanio Pasquini, a cui si devono le splendide vetrate provenienti dalla sede storica della filiale. Se da una parte l’evento ha riscosso il forte apprezzamento del pubblico, d’altra parte anche per il direttore Luca Duchini e il vice direttore Lorella Rossini e tutti gli addetti della filiale è stata un’occasione unica per far conoscere al territorio la propria attività.