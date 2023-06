È cruciferina l’unica novità in piazza

Porta Crucifera si presenta in Piazza Grande per la 143ª edizione della Giostra del Saracino con l’unico giostratore debuttante tra gli otto titolari, vale a dire Niccolò Paffetti. L’ultima vittoria dei rossoverdi è datata 5 settembre 2021: era la prima Giostra dopo la sosta forzata imposta dal Covid e Colcitrone la ipotecò fin dalla prima carriera grazie alla lancia spezzata sul quattro da Adalberto Rauco. Per lui e per Lorenzo Vanneschi, confermato anche per l’edizione di domani, fu la prima vittoria. Il quartiere con sede a Palazzo Alberti ha perso il primato nell’albo d’oro della manifestazione dopo quasi 37 anni: era infatti il 7 settembre 1986 quando la coppia composta da Marco Filippetti ed Eugenio Vannozzi vinse la lancia d’oro (facendo cappotto) e agganciò proprio Porta Santo Spirito, superata poi definitivamente nel 1988 con gli stessi giostratori. Fino al settembre scorso, Porta Crucifera era stata al massimo raggiunta in vetta ma mai scavalcata.