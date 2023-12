"È cambiato il clima. Altre le priorità"

"Le esigenze mutano per due ragioni: da un lato, la necessità di lavorare sempre più sulla prevenzione per fronteggiare eventi meteorologici che hanno intensità e concentrazione diverse rispetto al passato; dall’altro la maggiore sensibilità dei cittadini che collaborano al monitoraggio del territorio e che con le loro segnalazioni ci permettono di pianificare interventi precisi come il recupero di alberature cadute in alveo, che potrebbero costituire un pericolo", spiega il direttore generale Francesco Lisi.