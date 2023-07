È Boom di visitatori al Castello di Poppi per la Mostra "Michelangelo Rapito": Un Viaggio Artistico nella Storia

POPPI

Boom di visitatori al Castello di Poppi per la mostra "Michelangelo Rapito". Si moltiplicano le condivisioni social, i video, i post, le immagini e le recensioni positive su quello che può essere definito un vero e proprio viaggio artistico, articolato nel cortile del castello e nell’ambiente delle ex scuderie. I visitatori all’interno della mostra prendono parte ad un’avvincente ricostruzione storica delle vicende del patrimonio artistico toscano durante la guerra.

Si tratta di un’esperienza immersiva nei suggestivi ambienti della storica biblioteca Rilliana dove è stata allestita la mostra realizzata da Alessio Bianciardi di Project Italia.

Mentre il Fauno fa da immaginario narratore, il visitatore può lasciarsi avvolgere dalle proiezioni in alta definizione – su pareti e pavimento – di una serie di opere dal fascino straordinario, con la possibilità di scoprire particolari normalmente non visibili. Capolavori legati indissolubilmente agli Uffizi, come il Tondo Doni di Michelangelo, la Madonna del Cardellino di Raffaello, l’Annunciazione di Leonardo o la Medusa di Caravaggio, potranno essere ammirati in alta definizione e con suggestive animazioni che ricreano idealmente il museo "forzato" presente a Poppi negli anni del conflitto. Il visitatore ha la possibilità di dialogare e interagire con le opere: l’installazione Mirror Room con il suo suggestivo sistema di specchi permetterà di realizzare selfie con elementi animati dei dipinti della mostra. La ricostruzione è il risultato di un’attenta ricerca archivistica e iconografica che porta alla luce foto storiche, documenti mai pubblicati, filmati d’epoca, con opere d’arte, fotografie e documenti archivistici e bibliografici.

La notissima Maschera di Fauno attribuita a Michelangelo è protagonista della mostra sulle vicende che legarono indissolubilmente il Casentino e il patrimonio artistico fiorentino durante la seconda guerra mondiale.