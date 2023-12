D’Urso risponde a Franceschini: "Emergenza, nessuno taglio: anzi arrivano nuovi medici"

Non tarda ad arrivare la replica della Asl Toscana Sud Est sul servizio di emergenza urgenza in Valdichiana, dopo l’attacco sferrato dall’assessore alla salute castiglionese Stefania Franceschini, che lamenta una carenza cronica di personale, che si fa sentire in particolare nelle festività. E infatti, nella replica immediata della Asl, è proprio questo il nodo cruciale: l’assenza di personale medico di emergenza diffusa in Italia non ha risparmiato il territorio della asl del sud della Toscana e quindi anche della provincia di Arezzo, come spiega il Direttore della COES 118 aretino Simone Nocentini. Ma c’è da aggiungere che "questa difficile situazione si aggrava nel mese di dicembre per la presenza di lunghi periodi festivi e assenze del personale". Insomma, a Natale come d’estate, le ferie mettono in crisi l’intero sistema. In poche parole, la condizione è strutturale e vale per tutti. Ma dalla Asl nessuno si strappa i capelli, anche perché la situazione è cronica e può essere la giusta occasione per far "digerire" la figura più che professionale dell’infermiere del soccorso. "Al fine comunque di garantire il servizio di emergenza territoriale con la presenza di professionisti qualificati e competenti, il Dipartimento Emergenza Urgenza, in via provvisoria ed eccezionale, garantisce il servizio di emergenza territoriale in Valdichiana aretina con professionisti infermieri – recita la replica puntuale della Asl - questa modalità ci permette inoltre di garantire la presenza e la funzionalità dei Pronto Soccorsi degli ospedali, tra cui quello della Fratta, nodo ospedaliero importante dell’emergenza". Tra l’altro, la questione cruciale del soccorso è stata affrontata di recente, per l’esattezza mercoledì scorso, rivela la Asl.

E infatti, il Direttore Generale Antonio D’Urso rassicura i cittadini, ricordando proprio che "la presenza del medico sul territorio non è in discussione, oltre alla presenza straordinaria di infermieri preparati e qualificati nella gestione dell’emergenza, tanto che mercoledì scorso è stato approvato all’unanimità il piano di organizzazione dei servizi di emergenza territoriale da parte della Conferenza Aziendale dei Sindaci, alla presenza quindi anche del Presidente Meoni, piano che prevede l’automedica in Valdichiana aretina come standard di servizio".

A tutto ciò, c’è da aggiungere la selezione regionale dei nuovi medici DEU che si svolgerà entro la metà di questo mese di dicembre. "Come tutti speriamo – precisa il DG Antonio D’Urso – questa selezione potrà garantire nuovi professionisti da impiegare nei territori e nei Ps degli ospedali".