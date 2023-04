D’Urso-Ghinelli: il caffè slitta ancora Bufera legionella, niente chiarimento

Il caffè non li rende nervosi: anzi, in questo caso doveva essere l’occasione di una schiarita. Era l’impegno che il Prefetto Maddalena De Luca aveva preso tempo fa, di fronte alla richiesta pressante del sindaco. Il sindaco Ghinelli aveva accusato il direttore generale della Asl D’Urso di non averlo informato compiutamente sui casi di legionella, in particolare quelli legati alla morte di due pazienti. D’Urso ha sempre risposto di aver dato tutte le informazioni che per legge era tenuto a dare. Ma il tutto si era tradotto in un’accusa "colorita" del primo cittadino in consiglio comunale proprio contro il sindaco del rione sanità.

Il Prefetto ha colto la prima data utile nella quale avere in città entrambi i protagonisti. Ma quel caffè non s’ha da prendere. Perché l’appuntamento previsto per oggi in tarda mattinata è saltato di nuovo per un impegno improvviso e improrogabile di uno dei due interlocutori. L’"arbitro", il Prefetto, era pronto ma a questo punto sfoglierà il calendario e fisserà un altro appuntamento.

Intanto la scia della Legionella, il batterio che negli ultimi mesi ha tenuto impegnati sanità pubblica e privata e diversi amministratori, non si interrompe.

Ai controlli eseguiti sono emersi ulteriori dati superiori alla norma, a monte di una struttura sanitaria. Senza conseguenze sui pazienti ma con una serie di misure imposte dal sindaco per riportare i livelli nei parametri consentiti. E la storia continua