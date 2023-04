"Lavoravano qui da me", ristoratore racconta Sara e il suo assassino. Negozi chiusi per lutto

Arezzo, 22 aprile 2023 – Sul pennone più alto del Liceo Scientifico un bidello si prodiga ad abbrunare le bandiere e a metterle a mezz’asta: era stata la richiesta di Roberto Curtolo, il provveditore, e la preside Monica Cicalini gli chiede di applicarla. Smanetta, non è facile ma alla fine ci riesce. Lì, nel cuore di un lutto cittadino che per un’ora ha spento tante vetrine.

"Erano tutti e due qui da me": Domenico Gregori lo aveva raccontato nei giorni scorsi a Teletruria e non si tira indietro. Risponde dalla Svolta del Podere, a Badia Tedalda, su uno dei lembi estremi della provincia. E riapre un ricordo immerso negli anni.

"Forse dieci, qualcosa del genere. Sara e Jawad lavoravano qui". Non continuativamente: i classici lavori stagionali, quindi saltuari, che una volta venivano presi al volo e oggi non più. "Li ho riconosciuti dalle foto, sono rimasto impietrito". Tanto che fa fatica perfino a parlarne. "Non riesco proprio a pensare lei stesa sotto i colpi". Più facile tornare indietro nel tempo.

"Hanno collaborato con noi tante volte: succedeva d’inverno nei fine settimana, succedeva a lungo d’estate". Quando potevano li prendevano tutti e due. "Lui era un inserviente, il classico tuttofare o addetto ai lavori di fatica. Lei già allora era aiuto cuoca". I caratteri li ha presenti entrambi.

"Lui era divertente, rideva spesso, faceva battute. Lei era davvero dolcissima, fai fatica a raccontarlo a parole". Dolce e ancora non provata dalle curve della vita. "Quel velo di malinconia che c’è nelle sue ultime foto allora non lo ricordo proprio".

Il lavoro nel ristorante, era uno dei templi del tartufo prima che la terra smettesse di portare a galla i suoi tesori, ma anche le cerimonie, in una squadra di catering in giro per la provincia. In giro in auto. "Lui non aveva la patente, quindi dipendeva da lei". Ed è stato uno dei motivi che via via ne ha attenuato le presenze. "Se ci serviva solo lui per i classici mestieri maschili non potevamo prenderlo, perché non era autonomo: e non sempre riuscivi ad assumere tutte e due". Domenico si ricorda anche il figlio, quello che ora si ritrova da solo con la sorellina,

"Avrà avuto non più di sei o sette anni, un bel viso: un bambino e tutti e due se lo coccolavano".

Ora lei è morta e lui in carcere, forse a vita. Ieri durante i funerali è scattato il lutto cittadino, lo aveva deciso il sindaco subito dopo l’omicidio, proprio per il giorno delle esequie.

L’indicazione era quella di spegnere le luci e tirare giù le saracinesche, almeno all’ora dei funerali. E in tanti lo fanno, proprio dalle 15 alle 16. "Chiuso dalle 15 alle 16 per i funerali di Sara e Brunetta, vittime di femminicidio" recita il cartello che Fabrizio Piervenanzi appende alla saracinesca di "Violetta", la gelateria di via Michelangelo. Fanno lo stesso il Baradero e il tabaccaio di via Buonconte da Montefeltro, alla Catona. Ma sono solo alcuni esempi. Così come per le bandiere. A mezz’asta al Comune e in diverse scuole. Era stato il provveditore Roberto Curtolo a chiedere il gesto in una circolare spedita a tutti i presidi.Al Profes sionale Margaritone, la scuola del figlio di Sara, sono arrotolate da giorni, subito dopo il delitto. Gli altri si sono uniti ieri, durante il funerale, prima che i poveri resti delle due donne fossero cremati, per essere affidati al vento. Anche se non più gelato come nella notte del delitto.