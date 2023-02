"Dune-Arti Paesaggi Utopie" a CasermArcheologica

CasermArcheologica di Sansepolcro inaugura sabato 4 marzo alle 18 la mostra esito dell’ultima edizione di Dune- Arti Paesaggi Utopie, residenza artistica che si è svolta al Parco Regionale della Maremma, nell’area La Femminella a Principina a Mare, dal 12 al 18 settembre 2022. Un Campus creativo transdisciplinare di Arte nella Natura, a cura di Giorgio Zorcù della compagnia teatrale Accademia Mutamenti di Grosseto: artisti di varie discipline creano installazioni e performance di teatro, musica e danza ispirati alla filosofia di "Arte nella natura", in residenza artistica per cinque giorni. "Da quattro anni Dune - spiega il direttore artistico Giorgio Zorcù - è un contesto creativo in cui si possono sperimentare nuove relazioni tra linguaggi artistici e paesaggio. Per gli artisti è un banco di prova, per gli spettatori la possibilità di visioni nuove del territorio. Agli artisti invitati si affianca un gruppo di giovani talenti emergenti, selezionati da un bando nazionale. La mostra a CasermArcheologica a cura di Giada Breschi e Mara Pezzopane dell’associazione Clan, vede tra le opere in mostra anche i video documentari e i pannelli fotografici realizzati da Luca Deravignone e Francesco Rossi.