Duecentomila euro per le attività estive Torna TempoBello, il portale per le famiglie

"In attesa che a livello nazionale si metta fine alla assurdità di tre mesi continuativi di scuole chiuse, grazie alla collaborazione di tutti, ad Arezzo stiamo dando risposte importanti alle famiglie più esposte a quello che chiamo il "rischio estate" spiega il vicesindaco Lucia Tanti. "Per questo, oltre ai nidi aperti a luglio, proseguiamo con il progetto TempoBello 2.0 e lo facciamo con risorse nostre visto che quelle legate alla pandemia non ci sono più. Quindi entro maggio tutte le associazioni che intendono offrire servizi per l’estivo saranno inseriti nel portale del Comune". Se la famiglia ha un Isee entro i 35 mila euro riceverà un "buono" di 150 euro da destinare all’organizzatore che ha scelto per l’attività ludico-ricreativa che potrà utilizzare entro la seconda metà di settembre. Il portale per gli organizzatori apre il 29, e dall’8 giugno i genitori potranno scaricare il loro "buono" con un click. "Si tratta di 200mila euro con i quali al Comune dà un sostegno ad oltre 1300 famiglie. Ma non solo servizi per l’estate: da metà settembre prenderà il via TempoPieno, cioè sostegni economici e logistici per le associazioni di terzo settore che organizzeranno le attività di doposcuola inseriti nella logica di collaborazione istituzionale dei Patti educativi di Comunità promossi dal Comune e curati dalla Fondazione Arezzo Comunità".