Duecento posti auto Il parcheggio del Mercato è ossigeno per il centro

di Laura Lucente

Taglio del nastro ufficiale ieri mattina per la riqualificazione dell’area di sosta del Mercato. Il sindaco Luciano Meoni insieme a parte della sua squadra di governo e in compagnia del vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci ha voluto festeggiare il termine dei lavori che hanno ridisegnato l’area aumentandone la sua capienza. Sono 32, infatti, i posti in più che si sono venuti a creare facendo così arrivare il parcheggio a circa 210 unità. E’ di 180 mila euro la spesa complessiva messa in campo con risorse proprie dell’amministrazione comunale. Il parcheggio è stato riaperto lo scorso 25 maggio, dopo la conclusione degli interventi per la nuova pavimentazione, adesso anche le ultime opere di riqualificazione del perimetro sono completate.

"Sui parcheggi e sul decoro questa è un’altra promessa mantenuta – ha confermato il sindaco Meoni che ha anche la delega ai lavori pubblici – è un intervento molto importante perché si tratta di stalli non a pagamento che necessitavano. Ma non si è trattato solo di trovare più parcheggi, ma di riqualificare un’area che era degradata da troppi anni, che era in pessime condizioni. Abbiamo realizzato nuovi passaggi pedonali creando una porta d’accesso alla città più bella e funzionale. Fra le opere realizzate c’è anche il nuovo marciapiede lungo la salita di accesso dalla chiesa dello Spirito Santo al piazzale, un investimento per la sicurezza e il decoro. Il piazzale comprende anche un arricchimento delle alberature perimetrali, con la piantumazione di nuovi tigli, ippocastani e altre piante ornamentali che migliorano la presenza del verde rispetto allo stato precedente".

La città ora attende il già più volte annunciato progetto di parcheggio multipiano da 150 posti in piazza Mazzini conosciuta ai più come porta Colonia, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe essere costruito in regime di project financing. Ci vorranno almeno due anni per vederlo completato e al momento la ditta interessata non ha presentato ufficialmente il progetto, anche se pare che il tutto dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’estate. "Siamo fiduciosi di poter mettere basi solide al progetto entro l’anno", fa sapere ancora Meoni. Un altro progetto su cui sta lavorando è un’area di sosta a ridosso di via Roma.