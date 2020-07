Arezzo, 1 luglio 2020 - Nel 1995, dopo il primo tentato omicidio a danno del suo capo, se l’era cavata con un verdetto di non punibilità perché totalmente incapace di intendere e di volere. E stavolta, che succederà stavolta a Giovanni Polucci Sabbioni, 59 anni, il dipendente comunale che ha cercato di uccidere ancora, sempre nello stesso ufficio manutenzione del Comune di via Tagliamento, sempre con la stessa tecnica, una lama conficcata nel collo, solo con un’altra vittima, Mario Mastrantone, il geometra che era il suo capoufficio?

Il Pm Roberto Rossi ha già chiesto la convalida dell’arresto, ancora una volta per tentato omicidio (semplice, non premeditato) che era stato effettuato dai carabinieri quando il custode del campo di atletica di via dell’Acropoli si era costituito, a mezzogiorno, un’ora dopo la scena di ordinaria follia di via Tagliamento.

Entro 48 ore, dunque, Polucci sarà sentito dal Gip e li potrà, se lo vorrà, spiegare cosa lo abbia spinto a ripetere lo stesso gesto (le analogie sono impressionanti) a distanza di un quarto di secolo. Più difficile capire come una persona con i suoi precedenti abbia potuto conservare per 25 anni il posto di lavoro in Comune, nonostante le ripetute segnalazioni nei suoi confronti, anche da parte della famiglia del primo ferito, nonostante altre aggressioni, la più grave delle quali è un agguato col cacciavite contro un barista, nonostante i racconti dei colleghi, che parlano di una figura instabile, sempre alle prese con le sue manie di persecuzione, sempre pronto a scattare.

E’ stato lo stesso sindaco Ghinelli a disporre un’inchiesta interna che faccia chiarezza, ma è difficile muoversi nei meandri di un caso che si è trascinato per una vita, con amministrazioni, dirigenti e funzionari diversi. L’ipotesi più probabile è che Polucci, non essendo stato mai condannato non sia mai stato destinatario di un procedimento disciplinare e che quindi abbia recuperato il posto di lavoro alla fine del periodo di internamento nel manicomio giudiziario di Montelupo, quando era stato dichiarato guarito e non più socialmente pericoloso.

Eppure c’è un’altra storia che avrebbe potuto mettere in guardia. Nel 2008 il custode fu ancora al centro di un procedimento penale per aver aggredito il barista, ma ancora una volta sfuggì alla condanna: non punibile per vizio totale di mente. Se qualcuno abbia sbagliato nel lasciarlo almeno in un incarico a contatto col pubblico (i ragazzi del campo di atletica) dovranno stabilirlo l’indagine interna e magari quella giudiziaria, ma la vera questione è che certi malati sono davvero incontrollabili, apparentemente tranquilli salvo i raptus di follia come lunedì.

Il dottor Michele Travi conferma che Polucci fosse in cura presso il servizio psichiatrico territoriale di cui è il primario. Un paziente, lo ricorda, resistente alla terapia, sul quale dunque i farmaci avevano scarsa efficacia. Sono casi rari ma capitano. Anche la recidiva, cioè la ripetizione dell’aggressione, è quasi unica in un soggetto già uscito dal manicomio giudiziario o dalle Rems, le strutture che lo hanno sostituito, molto più umane.

Di certo, sia il Pm Rossi che l’avvocato difensore Federica Cenciarelli chiederanno una nuova perizia psichiatrica, che potrebbe concludersi con lo stesso esito delle altre, cioè la completa infermità mentale e la non punibilità. In quel caso Polucci potrebbe essere affidato a ancora a un servizio psichiatrico, anche in una struttura.

Il problema medico è che personaggi come lui paiono guariti dopo le cure ma possono sempre ricaderci. E allora ecco la questione delle questioni: come impedirgli di essere pericoloso per gli altri ma anche per se stesso?