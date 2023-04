Due studenti alle finali di italiano

Studenti dell’istituto Fanfani-Camati di Pieve Santo Stefano protagonisti sia nelle fiere di settore che in ambito strettamente culturale. Di recente, le classi dell’indirizzo tecnico-agrario e del forestale si sono recate ad Agriumbria, una fra le rassegne più importanti che si tiene a Bastia Umbra. L’edizione 2023 della fiera, che si è chiusa con notevole successo, ha permesso di osservare da vicino il meglio, tra conferme e novità, del settore agricolo e zootecnico. Il momento più intenso vissuto dalle classi - preparate e accompagnate dai docenti Matusali, Ciarcià, Distefano e Bartolini - è stato sicuramente quello della gara di valutazione morfologica riservata agli istituti professionali e tecnico-agrari. Ottimo il comportamento degli studenti in gara per la scuola pievana e belle soddisfazioni, come mostrano i risultati: Limousine, secondi nella classifica della esposizione degli speaker su 22 squadre e undicesimi nella generale per la morfologiaChianina; terzi nella esposizione degli speaker su 17 squadre e settimi nella generale per la morfologia. Soprattutto, i ragazzi e le ragazze coinvolti sono stati attenti, operativi, partecipi e hanno vissuto in pieno e con atteggiamento positivo una sana atmosfera di competizione. Ma non finisce qui. Le congratulazioni si estendono a tutti i frequentanti del professionale forestale e del tecnico agrario che, seguiti dalle docenti Chiara Buggia e Liana Santosuosso, hanno preso parte ai Campionati di Italiano (ex Olimpiadi di Italiano), con particolare riferimento a Tommaso Cecchini e Jacopo Terzani della classe 4A del forestale, che si sono qualificati in area professionale (su oltre 3mila semifinalisti) per le finali nazionali che si tengono proprio oggi.