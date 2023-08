Arezzo, 28 agosto 2023 – Due settimane di lezioni gratuite di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo.

La ripresa delle attività dell’impianto cittadino sarà anticipata da una serie di attività promozionali che, tra lunedì 4 e giovedì 14 settembre, permetteranno a uomini e donne a partire dai sedici anni di età di mettersi alla prova tra varie discipline acquatiche.

Il programma prevede un totale di otto appuntamenti della durata di quaranta minuti che saranno diversificati per intensità, altezza delle vasche, parti del corpo stimolate, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati, con ogni partecipante che potrà liberamente scegliere a quante e a quali lezioni iscriversi.

L’iniziativa farà affidamento sulla professionalità dei tecnici della Chimera Nuoto e delle altre società attive al Palazzetto del Nuoto che hanno rinnovato la disponibilità nel proporre questo ciclo di lezioni promozionali.

Il programma prenderà il via lunedì 4 e 11 settembre con le biciclette acquatiche della Gym Bike e con l’Aqua Circuit strutturata tra un circuito di più postazioni in cui provare tanti esercizi diversificati tra la ginnastica a corpo libero e l’utilizzo di grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici.

Martedì 5 e 12 settembre saranno invece previste anche le lezioni di Acqua Alta con cinture e piccoli attrezzi in galleggiamento, di Ginnastica Funzionale con un’attività mirata per allenare le fasce muscolari e di Ginnastica per Gestanti con un percorso pre e post partum che permetterà di svolgere attività fisica con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni.

Gli allenamenti di Acqua Alta e Gym Bike si ripeteranno anche mercoledì 6 e 13 settembre, mentre giovedì 7 e 14 settembre sarà possibile vivere lezioni di Ginnastica Funzionale, Ginnastica per Gestanti e Acqua Gym a corpo libero e con piccoli attrezzi.

Ogni appuntamento sarà svolto dentro l’acqua, in gruppo e a ritmo di musica, andando a configurare un’attività divertente, intensa e tonificante che può essere praticata anche da uomini e donne che non sanno nuotare.

Il fitness in acqua, inoltre, porta numerosi benefici al corpo e alla mente perché rinforza il sistema muscolare, stimola il ritmo respiratorio, la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica, rinforza il cuore, migliora la coordinazione, la mobilità e il recupero anche in caso di traumi, infortuni e incidenti.

Per conoscere il programma dettagliato delle lezioni è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”, mentre per partecipare è necessaria la prenotazione direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto con il possesso del certificato medico per l’attività non agonistica.