Due ponti in degrado "Servono interventi Sono arterie trafficate"

di Luca Amodio

"Non c’è pace per i ponti che portano a Castiglion Fiorentino". Si può riassumere così il comunicato disposto tra l’interrogazione della consigliera comunale di Castiglion Fiorentino Beatrice Berti e l’intervento social del primo cittadino, Mario Agnelli. Due i ponti sotto la lente: quello "di Cesa" lungo la strada provinciale 25 della Misericordia e quello lungo la sp 27, in direzione Foiano della Chiana. Su quest’ultimo la consigliera del gruppo di maggioranza "Libera Castiglioni", Beatrice Berti, si era espressa nell’ultimo consiglio comunale. "Chiedo di conoscere la condizione dello stato di avanzamento dei lavori e se tale intervento è previsto sul piano dei lavori pubblici della provincia di Arezzo". Aveva chiesto nella sua interrogazione, poi rimbalzata alla Provincia, riferendosi al "permanere del senso unico alternato, senza un opportuno impianto semaforico" nel ponte di "via del Filo". Ma l’arteria che collega Castiglioni al comune di Foiano e da lì un’importante "fetta" della Valdichiana aretina e senese, non è l’unica che è stata attenzionata negli ultimi giorni. C’è anche il "Ponte di Cesa", anche questo su una strada provinciale, che dal territorio castiglionese porta fino a Marciano, Lucignano e Monte San Savino, ma soprattutto fino al casello autostradale.

A denunciare il degrado del ponte al sindaco sono stati alcuni cittadini della zona, il cui stato di degrado non è passato inosservato. "Basandomi su indiscrezioni di carattere tecnico di cui sono venuto a conoscenza - ci spiega poi il sindaco Mario Agnelli - sono molto critiche anche le condizioni del ponte di Cesa per il quale sono necessarie urgenti verifiche con i relativi interventi, onde evitare l’interruzione anche di questo servizio". Proprio ieri mattina il sindaco Agnelli aveva sollevato il problema della "fragilità" del Ponte sulle sue bacheche social, sottolineando come sia necessario un intervento tempestivo. "E un collegamento indispensabile per l’economia e il turismo della Vallata: con tutte le iniziative di valorizzazione che riguardano il territorio, è indispensabile avere strade libere e fruibili da tutti". Ha scritto Agnelli ricordando come "solo qualche anno fa, a causa del degrado delle strutture portanti, il ponte sull’ allacciante di sinistra nella sp 27 Castroncello-Brolio nel comune di Foiano, fu chiuso al transito per tutti i mezzi arrecando pesanti disagi sia per gli abitanti e per chi, questa strada, la doveva percorrere per lavoro". "E’ una questione che il presidente Polcri non può e non deve ignorare", ha detto il segretario provinciale della Lega, Gianfranco Vecchi, che è intervenuto sul tema del Ponte di Cesa. "Il cemento appare scostato e in alcuni punti i ferri delle armature sono scoperti: è doveroso che il presidente faccia subito propria la questione per scongiurare il rischio dell’interruzione di questo collegamento e per evitare scenari peggiori, ha aggiunto Vecchi.