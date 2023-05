Due paesi e nove parchi fotovoltaici "Tagli alle bollette delle famiglie"

di Marco Corsi

Nove parchi fotovoltaici nei territori di Cavriglia e San Giovanni che daranno vita ad una Comunità Energetica Rinnovabile. Saranno prodotti dagli 8 ai 9 milioni di kw di energia. Questo il progetto messo a punto dalle due amministrazioni comunali, con un accordo che è stato sottoscritto ieri mattina da due sindaci. La CER sarà costituita nella forma di società cooperativa ed avrà sede legale nel Comune di Cavriglia, ma con una sede operativa anche a San Giovanni. Come hanno ricordato Valentina Vadi e Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, avrà uno scopo mutualistico, svolgendo la propria attività nel solo ed unico interesse della comunità e senza fini di speculazione privata.

I territori dei due comuni ricadono nell’ambito della stessa cabina primaria e questo ha consentito di portare avanti il progetto senza ostacoli. I benefici non saranno solo per i cittadini, ma anche tutto il comparto industriale, artigianale e commerciale, che ha pagato un dazio pesante prima alla pandemia e poi all’aumento dei costi delle bollette. Per portare avanti l’operazione le due amministrazioni hanno incaricato il Consorzio Energia Toscana di valutare l’utilizzo di aree specifiche all’interno dei due territori nei quali poter realizzare impianti fotovoltaici a terra. "La costituzione di una Comunità Energetica rappresenta un ulteriore, importante passo nell’affermazione e nella promozione di quelle politiche volte alla tutela ambientale che Cavriglia persegue da tempo e per le quali il Comune ha ottenuto più volte riconoscimenti nazionale - ha detto il sindaco Sanni – A ciò si aggiunge una fondamentale funzione socio-economica che sarà raggiunta grazie a questo progetto, potendo in tal modo abbattere i costi energetici che tanto stanno incidendo nei bilanci delle famiglie".

"Il percorso del Comune di San Giovanni verso la costituzione di una CER è nato all’interno del Consiglio Comunale, dopo una lavoro attento e scrupoloso della Commissione Ambiente in cui hanno dato il proprio contributo tutte le forze politiche in maniera assolutamente trasversale - ha Giovanni aggiunto Vadi - Sono convinta che due Comuni che si uniscono per costituire il nucleo fondante di una Comunità energetica rappresentano una garanzia per il cittadino nel perseguimento dell’interesse collettivo e non del vantaggio di parte".