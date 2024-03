Due ore in Intercity fino a Firenze: "Noi, buttati sulla linea lenta". Esplode la rabbia dei pendolari

Ci risiamo. Anche ieri i pendolari aretini sono arrivati a Firenze in ritardo. Fin qui niente di nuovo, rispetto all’odissea pressochè quoitidiana che si trovano ad affrontare per andare al lavoro o a scuola.

Se non fosse che questa volta il treno è arrivato a destinazione 68 minuti dopo il previsto. Un ritardo ammesso anche da Trenitalia con un messaggio ai clienti.

Motivo? "Per consentire delle verifiche tecniche alla linea elettrica, l’Intercity 580 da lei prenotato ha subito una deviazione di percorso che ha comportato un maggior tempo di viaggio complessivo", è scritto nel messaggio indirizzato ai viaggiatori.

"Il nostro treno è stato deviato sulla linea lenta – spiega Dimitri Abbado referente del Comitato pendolari aretini - e poi è stato fatto passare da Pontassieve. Siamo arrivati a Firenze con 68 minuti di ritardo, clamoroso. In questo caso il disservizio è stato causato da un guasto a un treno precedente annullato a Castiglion Fiorentino, ma il motivo non conta. Ogni giorno succede qualcosa, il ritardo è eclatante ma in generale manca un’adeguata manutenzione sia ai binari che ai treni, è la frequenza con cui avvengono i ritardi che è preoccupante oltre all’entità. Non si può andare avanti così". Una sottolineature che conferma il disagio di chi si muove con il treno e ormai i problemi si ripetono con una frequenza che alimenta la protesta.

Il dossier è sul tavolo della Regione che la settimana scorsa ha convocato i vertici toscani di Rfi e Trenitalia per un faccia a faccia con l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli e i rappresentanti dei pendolari. Un vertice finito senza soluzioni ma con l’impegno a una nuova data, il 26 marzo. L’assessore Baccelli ha chiesto ai gestori del servizio ferroviario un’analisi dettagliata per tratte e per fasce di pendolari per capire dove stanno le criticità e individuare le soluzioni da mettere in campo in un lavoro sinergico.

Martedì in Consiglio Regionale, c’è stata un’audizione del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e del Movimento Consumatori Toscana, in Commissione, Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture per fare il punto sulla situazione ."Abbiamo espresso alla presidente della quarta commissione, Lucia De Robertis, e ai consiglieri regionali presenti - spiegano Maurizio Da Re del Comitato Pendolari e Armando Mansueto del Movimento Consumatori Toscana - non solo i disagi dei pendolari della linea aretina, ma anche l’attesa e gli auspici per il prossimo futuro". Speranze riposte proprio nell’incontro del 26 marzo a Firenze. "La riunione sarà un’occasione importante - sottolineano Da Re e Mansueto - per ribadire la volontà e la ricerca di soluzioni, per recuperare la puntualità dei treni regionali sulla linea aretina, ma soprattutto per riaffermare la regola nazionale, che prevede per le linee ferroviarie sature, come la Direttissima, la precedenza dei treni regionali sui treni Alta Velocità nelle fasce orarie pendolari, cioè nelle ore di punta 6-9 e 17-20".

E aggiungono: se la regola della precedenza fosse veramente applicata, sarebbe una svolta per i pendolari del Valdarno!". Regola contenuta nel documento "Prospetto Informativo della Rete", emanato da Rfi nazionale, ma secondo i pendolari, non sarebbe mai stata applicata per i treni regionali del Valdarno che finora "hanno sempre fatto gli ’inchini’ per l’ingresso in Direttissima, dopo Figline la mattina e prima di Firenze Rovezzano nel pomeriggio, dando la precedenza ai treni ad alta velocità e accumulando ritardi. Abbiamo chiesto l’attenzione della Commissione e dei consiglieri regionali - concludono Da Re e Mansueto - perchè dall’esito dell’incontro del 26 marzo si possa finalmente sperare in un miglioramento delle condizioni di viaggio dei pendolari, diventate da tempo insostenibili". Una cosa è certa: nel primo faccia a faccia con i gestori del trasporto ferroviario, pendolari e sindaci hanno ribadito il no secco all’utilizzo della linea lenta per i convogli regionali.

Questione di giorni e si capirà meglio. Per ora restano i ritardi e i disagi sui binari aretini.