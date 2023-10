Due nuovi parcheggi. L’obiettivo del Comune: più spazi vicino alle scuole

Due nuovi parcheggi a supporto delle scuole di Manciano e Santa Cristina, poi l’ufficialità del nuovo erede della Spiaggina a Montecchio, dove sorgerà il nuovo campo sportivo per le giovanili della Castiglionese. E’ il punto più importante dei sette che verranno discussi martedì prossimo in consiglio comunale a Castiglion Fiorentino. Nel dettaglio il parlamentino sarà chiamato a votare la variazione di bilancio per l’acquisizione dei nuovi terreni sui quali c’è già un’intesa, nero su bianco su un documento, tra il Municipio e venditori privati. In totale si tratta di un investimento di più di 70mila euro il cui iter di compravendita è in corso. Per quanto riguarda le nuove aree di sosta queste saranno un supporto dei due plessi scolastici per andare in contro ai genitori che portano e"riportano" a casa i figli da scuola: a Manciano l’obiettivo è quello di raddoppiare i posti auto, quindi venti unità in più, andando a raggiungere quota 40. Ma ancora i progetti sono in fase di bozza e non ci sono al momento altri dettagli come quelli per l’altra frazione castiglionese. Novità importante invece per il successore della Spiaggina, la storica area sportiva nell’omonima zona rasa al suolo dalle ruspe per consentire la costruzione del nuovo asilo nido che si concluderà soltanto nel 2025. Intanto i ragazzi della castiglionese si sono allenati nel campo di Manciano per il quale è stato dato il via ad un intervento di ristrutturazione dell’area che permetterà in 15 giorni di adeguare la struttura alle esigenze del mondo delle giovanili permettendo anche la possibilità di disputare lì le partite.

Qui si continuerà a giocare fino a quando sorgerà la nuova area sportiva a Montecchio Vesponi. Il piano è ancora in fase di elaborazione ma dalla bozza emergono alcuni elementi. Oltre al nuovo campo da gioco (56m x 107m), troveranno spazio anche gli spogliatoi, la biglietteria e i servizi bar per un’area complessiva di 240 metri quadrati, a cui si deve aggiungere lo spazio per parcheggi e tribune. Il campo sorgendo nei pressi sia della linea ferroviaria Firenze Roma (limite di 30 metri dalla rotaia) sia della Sr71 e per questo dovrà osservare quanto previsto dalle normative, dunque l’ingresso dalla strada Umbro Casentinese dovrà prevedere soluzioni stradali che non inficino la funzionalità dell’arteria. Inoltre, il nuovo spazio che sorgerà dovrà garantire la coerenza con il contesto paesaggistico.