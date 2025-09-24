Due milioni per il rischio esondazioni. Lavori sulle sponde dei torrenti

Il Comune di San Giovanni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il consolidamento spondale di due tratti del "Borro dei Frati e del Borro della Madonna". L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza stradale e della rete gas SNAM, con l’obiettivo di mitigare gli effetti dell’erosione spondale e garantire la stabilità delle infrastrutture presenti. La delibera, adottata dalla Giunta Comunale il 9 settembre scorso, si inserisce nell’ambito della partecipazione al bando del Ministero dell’Interno, che prevede l’assegnazione di contributi statali destinati alla messa in sicurezza del territorio. Il finanziamento coprirà il 100% dell’investimento, con un contributo massimo erogabile di 2milioni e mezzo per progetto. Il progetto prevede opere strutturali di consolidamento delle sponde dei torrenti mediante massicciate. L’intervento si concentra su due aree critiche: la strada Via Borro della Madonna, che costeggia il Borro della Madonna, e Via Concetto Marchesi, che costeggia il Borro dei Frati. Entrambe le zone sono soggette a fenomeni di erosione che mettono a rischio la viabilità e la rete di gas metano SNAM di media pressione. Il quadro economico del progetto ammonta a 108.000 euro. Il primo intervento riguarda il Borro dei Frati, nel tratto che costeggia lo stabilimento Polynt, tra il cimitero del capoluogo e la linea ferroviaria lenta Firenze–Roma. Qui si sono verificati due cedimenti lungo la sponda sinistra idraulica, circa 150 metri a monte del ponte ferroviario. I punti più critici si trovano in una curva del corso d’acqua, dove la corrente esercita maggiore pressione sulla sponda esterna, provocando fenomeni di erosione. Nel primo tratto il problema risulta in stato avanzato e ha già coinvolto la strada di coronamento arginale, che rappresenta l’unico accesso ad alcune abitazioni. Nel secondo punto, invece, l’erosione potrebbe essere stata favorita anche dalla presenza, sulla sponda opposta, di una condotta fognaria in calcestruzzo DN800 proveniente dallo stabilimento Polynt e dalla zona del "Pruneto". Il secondo intervento riguarda invece il Borro della Madonna, nel tratto a monte del centro abitato. Qui il cedimento ha interessato sia la sponda destra che la sponda sinistra. In particolare, sulla destra si è verificato lo scivolamento di una scogliera in massi cementati, ceduta in sommità tra la banchina e la sede stradale a causa dell’erosione alla base. Al termine della scogliera, inoltre, si registra un’erosione localizzata che ha interessato un tratto in corrispondenza con un palo della pubblica illuminazione, rendendo necessario un pronto intervento per evitare ulteriori cedimenti e garantire la sicurezza della viabilità.