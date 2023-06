Due milioni per eventi e cantieri Riqualificazione palazzo ex Sip Più risorse all’antiquaria e al teatro

di Laura Lucente

Sbloccati 2 milioni di euro per opere pubbliche, per consolidare il calendario degli eventi e rafforzare l’azione degli assessorati. Nell’ultimo consiglio comunale, con il voto compatto della maggioranza, è stata autorizzata la variazione al bilancio di previsione che permetterà di utilizzare risorse per portare a termine alcuni progetti e sviluppare iniziative culturali. "Grazie ad una oculata gestione del bilancio - spiega il sindaco Luciano Meoni - riusciamo a liberare nuove risorse senza aumentare la pressione fiscale per le famiglie e le imprese, un dato che abbiamo lasciato inalterato da quando ci siamo insediati. Riusciamo ancora a dare risposte a numerose richieste che provengono dai cittadini e anche dalle tante frazioni. Tutte le istanze vengono valutate grazie al contributo della maggioranza, all’analisi tecnica degli uffici, per poi dare attuazione alle risposte di competenza dei vari assessorati. Con questa manovra andremo ad effettuare interventi attesi da tempo, proseguendo quell’azione di manutenzione, riqualificazione e promozione del territorio". Fra le prime spiccano la riqualificazione dell’immobile ex Sip di Camucia che verrà messo a disposizione della comunità locale e delle associazioni di volontariato. "Vogliamo che diventi la casa di tutte le associazioni del territorio – ha in più occasioni annunciato lo stesso primo cittadino Meoni - perché Camucia ha bisogno di valorizzare il proprio tessuto sociale dopo anni in cui non sono state date risposte efficaci ai processi disgregativi". La Vab, intanto, sta usando le tettoie per il parcheggio dei mezzi. Altre misure saranno destinate al restauro della copertura di Palazzo Casali, mentre un’altra azione del Comune è quella di acquisire un nuovo mezzo per la manutenzione del verde e il taglio erba lungo le strade. Un altro capitolo significativo che la variazione di bilancio permette di rafforzare è quello dedicato al calendario degli eventi. Sbloccate risorse per dare vita a manifestazioni storiche come la prossima edizione di Cortonantiquaria in programma dal 25 agosto e per la quale sono stati stanziati 80 mila euro. Tra le altre iniziative spiccano la stagione teatrale, della programmazione degli spettacoli e delle attività del Natale (circa 100 mila euro) e di eventi per il rilancio di Camucia, che verranno realizzati una volta conclusi i lavori in piazza Sergardi (in questo caso la cifra "sbloccata" ammonta a circa 20 mila euro).